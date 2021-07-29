陰謀論？海地總統遇刺 俄扯上美中台…卻無實證

海地總統摩依士7月7日在寓所遇刺身亡，圖為他2017年的資料照。（路透資料照片）

俄羅斯衛星通訊社等媒體報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃26日表示，海地總統摩依士 遇刺身亡，可能與他和中國的疫苗供應談判、有意不再承認台灣 以及美國 對此事的態度有關。

摩依士7月7日凌晨在其官邸遇襲喪命，第一夫人瑪婷也受重傷，在邁阿密醫院治療後返國。海地執法機關說，涉嫌參與行凶的28名嫌犯中，26人是哥倫比亞人，其中23人被捕，3人被射殺。

沙卡洛娃26日談論美國介入中東各國問題，話鋒一轉談到海地。她說，早在今年6月16日，美國常駐聯合國代表托馬斯─格林菲爾德就指責中方用「疫苗外交」對海地施壓，而海地是少數幾個至今仍與台灣保持外交關係的國家之一。

沙卡洛娃表示：「不排除美國知道了中國與亟需疫苗的海地接觸。在海地民眾陸續因新冠病毒失去生命的時候，海地總統摩依士面前擺著鄰國多明尼加的例子：最近與台灣斷交並承認中國的多明尼加正在接受抗疫援助。」

海地總統摩依士本月7日在寓所遇刺，兇嫌逃逸，隨後被捕。圖為海地人民聚集在美國大使館外。（路透資料照片）

她還提到，摩依士遇害後，部分兇手藏匿在台灣駐海地大使館。

沙卡洛娃還說：「大部分被捕兇嫌從哥倫比亞搭機飛抵海地。哥倫比亞多年來是美國在拉美最有影響力的據點之一。」另外，這些兇嫌的機票是通過美國佛州一家保安公司「CTU安保」的信用卡購買。

沙卡洛娃說，「CTU安保」參與刺殺委內瑞拉總統馬杜洛，意旨指公司對於暗殺政要早有先例，並聲稱據媒體報導，其中一些人在美國受過訓練。

不過，沙卡洛娃暗指美國和台灣與摩依士遇刺案有關的說法，並未提出任何實證，且與事實並不符。例如她提到兇嫌躲在台灣大使館，原因是使館恰好距離總統寓所很近，且當時使館因疫情沒人上班，只有一名警衛留守；這名警衛後來還機警報警抓人，並未藏匿兇嫌。

另外，摩依士因上任時間拖延，任期何時截止有爭議。政敵認為他今年2月就該下台，他主張自己任期到明年2月，美國政府其實是支持他的主張，並敲定今年9月底辦大選選出新總統。美國沒有理由在摩依士即將卸任之際對他不利，導致海地混亂，在自家後門製造難民危機。