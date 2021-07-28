兩韓恢復熱線 金正恩為了幫文在寅拚大選？

7月27日是韓戰停戰68周年，北韓領導人金正恩當天在平壤向烈士墓獻花致敬。（美聯社）

北韓 去年6月切斷與「敵人」南韓 的軍事和政治熱線，並炸毀北韓境內的兩韓 聯絡辦公室。事隔一年多，兩韓本月27日表示，在雙方領導人信函溝通後，兩韓已恢復跨境熱線溝通管道。有分析指出，北韓面臨極為嚴苛的執政困境，金正恩才會拉下臉跟文在寅互通書信。

遭炸毀兩韓辦公室 再次通話

北韓去年6月以不滿脫北者和維權人士在兩韓邊界投放反平壤傳單為由，單方面切斷所有與南韓的官方軍事及政治聯絡管道，甚至炸毀南韓出資興建、位於北韓開城園區的兩韓聯絡辦公室。

但北韓朝中社報導，根據雙方最高領袖達成的協議，兩韓「自7月27日上午10時起重新運作所有雙方聯絡管道」。文在寅辦公室也聲明，兩韓領袖自4月起互通私人信函，目的是改善關係，已同意第一步先恢復熱線。

兩韓軍方當天上午進行一年多來的首次通話後，遭炸毀的兩韓聯絡辦公室熱線電話下午也恢復通話。

北韓為何突然同意恢復兩韓熱線，引發關注。某些專家認為，北韓若因防疫封鎖導致經濟問題惡化，可能會被迫恢復與美國或南韓接觸。

澳洲葛瑞菲斯大學教授兼北韓問題專家奧尼爾表示，北韓目前面臨面對等同1990年代的饑荒及新冠疫情打擊。北韓領導人金正恩4月曾呼籲執政勞動黨官員，發動另一場更加艱辛的「苦難行軍」，應付目前的嚴重經濟困難。他拿北韓九○年代大饑荒時的用語，與現時遭遇的經濟危機相提並論，反映這次經濟危機的嚴重程度。

另據南韓發展研究院上月一份報告表示，北韓在颱風、洪水及農耕物資缺乏下，預期今年短缺糧食135萬噸。奧尼爾說：「南韓可能是北韓尋求協助及人道援助的具吸引力目標，以抵消對中國和俄羅斯的依賴。」

不過，南韓梨花女子大學北韓專家朴遠建指出，北韓至今連中國提供的物資都不收，唯恐新冠病毒入侵，不太可能為了疫情引發的經濟問題而恢復和南韓接觸。他認為，南韓明年3月將舉行總統大選，北韓可能想採取行動協助進步派文在寅陣營，因為南韓進步派對北韓較友善。

兩韓重啟聯絡管道後，媒體也關心兩韓峰會可能性，南韓總統府青瓦台官員表示，雙邊尚未討論峰會相關事項。

北韓先前多次要求美韓取消聯合軍事演習，媒體關心兩韓重啟聯絡，是否可能影響預定在8月進行的美韓聯合軍演，官員回應，「恢復聯絡管道與韓美聯合軍演無關」。