德國體操隊「長褲緊身衣」征戰東奧 羨煞日本女性

德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝。(路透)

這次東奧在疫情間舉辦，除了奪牌成了各國難得振奮的話題之外，賽場上針對性別平權的行動也掀起熱議。德國 女子體操隊日前穿著長褲緊身衣比賽，獲日本 網友一片叫好，期盼日本保守社會能有所改變。東京奧運 性別平權督導、1996年亞特蘭大奧運日本女泳選手井本直步子也指出，過去幾天以來收看日本媒體的奧運轉播，發現男女選手受到明顯差別待遇。

德國女子體操隊25日在東奧資格賽中身穿紅白緊身衣出賽，下半身是覆蓋大腿，一路延伸到腳踝的緊身褲，希望抵制體操界性化女性的現象，強調女性可以選擇她們想穿的。

這套服裝在日本社群媒體引起廣泛討論與掌聲，不少女性也站出來，分享她們苦澀的經歷。

德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝，用意就是要抵制體操界性化女性的現象。 (路透)

網友Yuko在推特上寫道：「我之前也比過韻律體操，當時老是有兩個中年男子在賽場上，在我們抬腿時拍照。高衩緊身衣可能漂亮又實穿，但當有人像這樣濫用時，就應該嚴肅看待。」日本女學生過去體育課必須穿的緊身小短褲，也讓好幾世代的女性感到困窘。

此外，日本女學生幾乎都要穿裙子，不少公司至今都要求女性穿高跟鞋。兩年前，結合「鞋子」（kutsu）和「痛苦」（kutsuu）兩字，並呼應＃MeToo運動的＃KuToo運動，在網路如火如荼展開。

東京奧運性別平權督導井本直步子也在國際奧會及東京奧運主辦單位每日例行簡報會上指出，許多日本媒體報導把女選手定位成「女孩」、「妻子」、「母親」等女性角色，而不是純粹以「運動員」身分看待。

井本直步子說，某些報導重點頗為奇怪，與奧運比賽沒有直接關係，例如著重女選手的外表與私生活。她舉例，日本媒體報導高爾夫球時，對於女選手涉野日向子及男選手松山英樹的方式就不一樣，「沒有人報導松山英樹的私生活及外表，但報導涉野日向子就不同了，有些報導討論著她愛吃甜食與零食，還有報導在討論她的笑容。」