我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

德國體操隊「長褲緊身衣」征戰東奧 羨煞日本女性

編譯中心／綜合27日電
德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝。(路透)
德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝。(路透)

這次東奧在疫情間舉辦，除了奪牌成了各國難得振奮的話題之外，賽場上針對性別平權的行動也掀起熱議。德國女子體操隊日前穿著長褲緊身衣比賽，獲日本網友一片叫好，期盼日本保守社會能有所改變。東京奧運性別平權督導、1996年亞特蘭大奧運日本女泳選手井本直步子也指出，過去幾天以來收看日本媒體的奧運轉播，發現男女選手受到明顯差別待遇。

德國女子體操隊25日在東奧資格賽中身穿紅白緊身衣出賽，下半身是覆蓋大腿，一路延伸到腳踝的緊身褲，希望抵制體操界性化女性的現象，強調女性可以選擇她們想穿的。

這套服裝在日本社群媒體引起廣泛討論與掌聲，不少女性也站出來，分享她們苦澀的經歷。

德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝，用意就是要抵制體操界性...
德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝，用意就是要抵制體操界性化女性的現象。 (路透)

網友Yuko在推特上寫道：「我之前也比過韻律體操，當時老是有兩個中年男子在賽場上，在我們抬腿時拍照。高衩緊身衣可能漂亮又實穿，但當有人像這樣濫用時，就應該嚴肅看待。」日本女學生過去體育課必須穿的緊身小短褲，也讓好幾世代的女性感到困窘。

此外，日本女學生幾乎都要穿裙子，不少公司至今都要求女性穿高跟鞋。兩年前，結合「鞋子」（kutsu）和「痛苦」（kutsuu）兩字，並呼應＃MeToo運動的＃KuToo運動，在網路如火如荼展開。

東京奧運性別平權督導井本直步子也在國際奧會及東京奧運主辦單位每日例行簡報會上指出，許多日本媒體報導把女選手定位成「女孩」、「妻子」、「母親」等女性角色，而不是純粹以「運動員」身分看待。

井本直步子說，某些報導重點頗為奇怪，與奧運比賽沒有直接關係，例如著重女選手的外表與私生活。她舉例，日本媒體報導高爾夫球時，對於女選手涉野日向子及男選手松山英樹的方式就不一樣，「沒有人報導松山英樹的私生活及外表，但報導涉野日向子就不同了，有些報導討論著她愛吃甜食與零食，還有報導在討論她的笑容。」

東京奧運 日本 德國

上一則

莉莉貝出生52天才加入英王室繼承名單 威廉三子僅12天

下一則

兩韓恢復熱線 金正恩為了幫文在寅拚大選？

延伸閱讀

東奧／大坂直美慘敗自曝感覺很糟 網酸不夠格點聖火

東奧／大坂直美慘敗自曝感覺很糟 網酸不夠格點聖火
東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
東奧／港女飛魚何詩蓓200自摘銀 港隊第1牌 破亞洲紀錄

東奧／港女飛魚何詩蓓200自摘銀 港隊第1牌 破亞洲紀錄

熱門新聞

Delta變種病毒威力大，再加上全球性極端氣候現象，供應鏈面臨崩潰。圖為洛杉磯一處戶外商區，擺放著提醒民眾戴口罩防疫的標語。(美聯社)

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

2021-07-24 15:32
印度神童阿南德於18日發布新影片，稱全球「第三波疫情」即將爆發，且數月後將是災情最慘重之時，更點名台灣提供防疫建議圖／取自Youtube Conscience

印度神童預言第3波疫情將至 「點名台灣」提供防疫建議

2021-07-20 15:42
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）

法國度假勝地可全裸逛街 每年吸引逾5萬旅客

2021-07-14 02:30
新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04
英國女王伊麗莎白二世（右）與孫子哈利和孫媳婦梅根2018年的合照。Getty Images

哈利出書續爆王室料 恐自斷返英慶祝女王就職路

2021-07-21 08:21
菲律賓班詩蘭省一名聲稱對蛇的毒液「免疫」的弄蛇專家在試圖親吻眼鏡蛇時，竟意外被眼鏡蛇反擊、狠狠咬著其舌頭不放，導致這名弄蛇專家當場身亡。（取材自推特）

「蛇」吻 菲律賓弄蛇人當場喪命

2021-07-22 02:00

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國