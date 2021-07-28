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歐洲禍不單行 野火、暴雨、爆炸接連發生

編譯中心／綜合27日電
英國倫敦近日因強降雨發生洪災，造成市區交通大亂，圖為25日一位機車騎士冒險涉水過馬路。（Getty Images）
英國倫敦近日因強降雨發生洪災，造成市區交通大亂，圖為25日一位機車騎士冒險涉水過馬路。（Getty Images）

歐洲今年夏天飽受高溫、乾旱和暴雨所苦，還有野火肆虐。德國還在清理遭洪災摧毀的整座城鎮之際，英國倫敦25日在幾小時內降下近一個月雨量，洪水淹沒道路和地鐵站；野火則在義大利薩丁尼亞島與南歐其他地區延燒，當地官員稱其「前所未有的災難」。

英國倫敦剛經歷熱浪，25日又降下暴雨，雷陣雨使得各地交通受阻，洪水淹沒道路和地鐵站，至少兩家醫院暫時關閉。這是倫敦在過去不到一個月內第二次遭逢大雨重創。

英國瑞丁大學水文學家紐曼說：「雖然不能將單一事件歸咎於氣候變遷，但我們知道的是溫暖大氣可以攜帶更多水氣，因此我們看到越來越多的風暴導致洪水氾濫，與屢次被打破的降雨紀錄。」

極端氣候造成的災害正不斷發生，圖為義大利薩丁尼亞島奧里斯塔諾一名消防員26日使用...
極端氣候造成的災害正不斷發生，圖為義大利薩丁尼亞島奧里斯塔諾一名消防員26日使用強力水柱試圖撲滅野火。（Getty Images）

另據華盛頓郵報報導，義大利薩丁尼亞野火延燒數萬英畝，當局26日宣布緊急狀態，約1500人逃離家園。薩丁尼亞主席索利納斯稱野火為「前所未有的災難」，並向歐洲請求消防飛機與其他額外協助，法國和希臘已派出四架滅火飛機。

在西班牙東北部的偏遠林地，野火24日晚間開始延燒，在距離巴塞隆納以西約100公里處焚毀超過1200公頃林地。法國南部的乾燥森林，24日也傳出大火。

德國西部城市列佛庫森一座化學工業園區27日爆炸冒出濃煙，已知造成一人喪生、四人失...
德國西部城市列佛庫森一座化學工業園區27日爆炸冒出濃煙，已知造成一人喪生、四人失蹤16人受傷。（Getty Images）

除了天災造成重創，德國西部城市列佛庫森的一座化學工業園區今天爆炸、冒出濃煙，警方已封閉周邊公路，並要求民眾待在家中、關閉門窗。官員表示，已知有16人受傷、一人喪生、四人失蹤。

負責營運列佛庫森Chempark化學工業園區的Currenta公司指出，爆炸發生地位於園區的廢棄物焚化廠，目前仍不知道爆炸原因。

地鐵站 洪水 倫敦

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