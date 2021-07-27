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影／德國化學工業園區爆炸16人傷 當局呼籲切勿出門

中央社／柏林27日綜合外電報導
德國西部城市列佛庫森的一座化學工業園區今天爆炸冒出濃煙，已知有16人受傷5人失蹤，爆炸原因目前仍待釐清。 歐新社
德國西部城市列佛庫森的一座化學工業園區今天爆炸冒出濃煙，已知有16人受傷5人失蹤，爆炸原因目前仍待釐清。 歐新社

德國西部城市列佛庫森的一座化學工業園區今天爆炸冒出濃煙，警方已封閉周邊公路，並要求民眾待在家中、關閉門窗。官員表示，已知有16人受傷5人失蹤，爆炸原因目前仍待釐清。

負責營運列佛庫森（Leverkusen）Chempark化學工業園區的Currenta公司表示，園區今天發生爆炸，造成多人受傷。警察也關閉周邊數條公路，並要求民眾待在家中。

Currenta發言人在推特上指出，爆炸發生地位於園區的廢棄物焚化廠，目前仍不知道爆炸原因。

警方表示，目前還不知道損失情況，已出動大規模緊急人員前往現場。

德國政府的民防保護局（Civil Protection Agency）向該區居民發出「極度危險」警告，並在推特上要求「居民進到屋內，並保持門窗緊閉」。

列佛庫森Chempark化學園區內有30多間公司，包括拜耳、科思創（Covestro）、化學公司朗盛集團（Lanxess）等。

2019年，拜耳和朗盛集團將Chempark的營運單位Currenta以35億歐元的價格賣給麥格理基礎建設及有形資產有限公司（Macquarie Infrastructure and Real Assets）。

德國 推特 警察

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