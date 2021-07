影／德國化學工業園區爆炸16人傷 當局呼籲切勿出門

德國 西部城市列佛庫森的一座化學工業園區今天爆炸冒出濃煙,警方已封閉周邊公路,並要求民眾待在家中、關閉門窗。官員表示,已知有16人受傷5人失蹤,爆炸原因目前仍待釐清。

負責營運列佛庫森(Leverkusen)Chempark化學工業園區的Currenta公司表示,園區今天發生爆炸,造成多人受傷。警察 也關閉周邊數條公路,並要求民眾待在家中。

Currenta發言人在推特 上指出,爆炸發生地位於園區的廢棄物焚化廠,目前仍不知道爆炸原因。

警方表示,目前還不知道損失情況,已出動大規模緊急人員前往現場。

德國政府的民防保護局(Civil Protection Agency)向該區居民發出「極度危險」警告,並在推特上要求「居民進到屋內,並保持門窗緊閉」。

列佛庫森Chempark化學園區內有30多間公司,包括拜耳、科思創(Covestro)、化學公司朗盛集團(Lanxess)等。

2019年,拜耳和朗盛集團將Chempark的營運單位Currenta以35億歐元的價格賣給麥格理基礎建設及有形資產有限公司(Macquarie Infrastructure and Real Assets)。

Huge blast at Chempark Leverkusen. Something exploded at Bayer pic.twitter.com/1bTrMzncnZ