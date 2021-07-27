3小時下1個月的雨量…倫敦暴雨淹水 關閉近10車站

英國倫敦25日下暴雨，多個地點嚴重淹水，行人要捲起褲管涉水而行。 (Getty Images)

英國倫敦 25日下午下起豪大雨，短短三小時迎來一個月雨量，引發嚴重淹水，部分地區水深及膝，多條道路封閉、多 個地鐵站 關閉，倫敦消防部門稱在數小時內收到約300個與淹水相關的通報電話，當局一度發出黃色雷暴警告，預測部分地區會有多達100毫米大雨，幾乎是7月平均降雨量一倍。

綜合媒體報導，淹水期間，倫敦東面伍德福德（Woodford）有居民在屋外設置檔板，防止淹水入屋，有人在社交平台形容，從未見過如此嚴重的淹水，「馬路變成運河」；警方一度封鎖倫敦西南一個車站附近的馬路，有三輛雙層巴士一度被困橋下。

倫敦消防隊當日接獲超過300通緊急通報電話，部分受困路上的駕駛被告知因人力不足，要等到晚上9時以後才能赴現場救援。受水患影響，大倫敦部分道路及近10座地鐵站關閉，目前已有兩家醫院因急診室積水被迫停止收治病患。

25日下午3時以後開始的豪大雨重創倫敦南部及東部，氣象局對相關地區發布「黃色警報」，部分地區數小時內的降雨量可能高達100毫米，幾乎是整個7月平均月降雨量的一倍。倫敦7月平均月降雨量是47毫米，25日在東倫敦的雷德布里奇行政區（Redbridge），三個小時內的降雨量即高達51毫米。

英國氣象專家奇斯（Steven Keates）分析，地表近日因熱浪氣溫上升，熱空氣在大氣層接觸冷空氣，冷熱空氣匯流導致發生暴雨。

據報導，這已是倫敦這個月第二次面臨水患。上一次市區及周邊地區淹水是7月13日，當時消防隊接獲超過1000通緊急通報電話。

此外，近200個國家的代表26日起將召開線上會議，評估一項聯合國科學報告，這項報告將成為秋季多個旨在避免地球氣候災難的峰會討論基礎。三大洲近幾周來爆發破紀錄的熱浪、洪水和乾旱，都因全球暖化而加劇，讓政府間氣候變遷問題小組（IPCC）這項評估來得正是時候。