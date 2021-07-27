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突尼西亞政變？總統開除總理、凍結國會

編譯中心／綜合26日電
突尼西亞總統薩伊德（圖穿西裝揮手者）25日開除總理並凍結國會後，在保安人員護衛下向支持者致意。（Getty Images）
突尼西亞總統薩伊德（圖穿西裝揮手者）25日開除總理並凍結國會後，在保安人員護衛下向支持者致意。（Getty Images）

突尼西亞民眾不滿政府處理新冠疫情不力，25日全國爆發大規模暴力抗議。總統薩伊德25日開除總理麥奇齊並凍結國會30天，支持者衝進首都突尼斯力挺總統，但政敵稱之為政變。這是突尼西亞2014年實施新憲法將權力畫分給總統、總理和國會三方以來，面臨的最大政治挑戰。

薩伊德表示，他將和新總理一起執政，並將國會凍結30天。他引用憲法第80條，稱若國會處於「迫在眉睫的危險」，總統有權凍結國會。領導伊斯蘭復興運動黨的國會議長加努希譴責，薩伊德發動「一場反革命和違憲」的政變。薩伊德與麥奇齊過去一年多來深陷政治紛爭。

成千上萬突尼西亞民眾25日走上街頭，抗議執政的總理麥奇齊和他所屬的伊斯蘭復興運動黨。首都突尼斯的安全部隊封鎖包格貝大道周圍的國會和街道，但示威者襲擊伊斯蘭復興運動黨辦公室，在國會附近和執政黨支持者衝突。

突尼斯一名示威者梅夫塔西告訴路透，這是「革命以來最快樂的時刻」。另一名加夫薩的示威者告訴法新社，總統「展現自己是一名真正的政治家」。但加夫薩另一名居民卻說：「這些傻瓜在慶祝新獨裁者的誕生。」

突尼西亞2011年發生茉莉花革命推翻獨裁者班阿里實施民主選舉，常被認為是阿拉伯之春唯一成功案例，但革命沒有帶來經濟和政治穩定，2011年至今該國換了九個政府，失業問題、基礎建設破敗讓國家長期不安，疫情失控終於引爆這波抗爭和政治危機。

人口約1200萬的突尼西亞已有1萬8000人因新冠病毒喪命，是死亡率最高的國家之一，目前該國只有7%民眾完成疫苗接種。

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