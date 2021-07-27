東京灣水質如糞池？東奧三鐵選手賽後跪地狂吐

東奧鐵人三項比賽在「台場海濱公園」舉行，其中游泳項目舉行於東京灣，疑似因為水質問題，多名選手賽後嘔吐。（路透）

東京奧運 如火如荼進行，26日清晨舉行的男子鐵人三項卻意外頻頻，不但發生攝影船擋住選手，造成多人跳水後返回原點，賽後還驚傳多位選手在終點跪地嘔吐；有日本 網友直指選手嘔吐與水質有關，不過也有媒體指出，選手表示嘔吐是天氣熱導致，日本「媒體時事通信社」則指，水質對比賽沒造成影響。

東奧開幕前，各國媒體紛紛對鐵人三項舉行地點東京灣「台場海濱公園」惡臭情形做報導，南韓媒體針對水域調查，痛批水質差、飄惡臭、廁所下水道的污水流入比賽場地，「FOX SPORTS」更直指這是逼選手在糞池游泳 。

彭博社也報導，東京作為世上最先進的城市之一，卻沒有獨立的雨水和污水排水系統，每當遇上極端天氣或降雨量大時，下水道污水便會排入東京灣，住在台場海濱公園一帶的居民表示，有人已聞這惡臭六年都沒改善。

據報導，2017年時東京組委會曾測過水質，當時這片水域的大腸桿菌超標21倍，兩年後該地舉辦的奧運測試賽， 仍有多位選手在賽後表示，水域的味道臭得像下水道。

彭博社指出，儘管後來東奧組委會作了不少努力，特別設計過濾系統等，不過仍難有改變，據東京污水處理局估計，東京承載了過多的人口，排放的污水幾乎難以負荷，若要建立獨立的雨水、污水排水系統，「這將花費至少10萬億日元，且需要100年以上的時間。」