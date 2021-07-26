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阿富汗內戰蔓延致31省宵禁 美軍司令：空襲支援阿國

編譯中心／綜合25日電
阿富汗第二大城坎達哈戰鬥升高後，已經有2萬2000戶家庭逃離當地，以避開戰火。（Getty Images）
阿富汗第二大城坎達哈戰鬥升高後，已經有2萬2000戶家庭逃離當地，以避開戰火。（Getty Images）

民兵組織神學士不斷進攻，阿富汗政府軍節節敗退之下只好祭出保守戰術，24日起全國34個省中有31省實施宵禁，晚上10時致翌日凌晨4時禁止外出。

美軍中央司令部司令麥肯錫25日表示，美國將持續空襲，來支持阿富汗軍隊對抗神學士。麥肯錫在喀布爾告訴記者：「美國已經在過去幾天增加了空襲，來支持阿富汗部隊，我們正準備在接下來數週，持續升高支持的程度。」麥肯錫提到即便在8月31日，所有外國部隊預計撤離之後，美軍將持續為阿富汗空軍提供後勤支援。

一名阿富汗政府軍的士兵在檢查哨值勤。阿富汗政府軍節節失利之下，已在31個省實施宵...
一名阿富汗政府軍的士兵在檢查哨值勤。阿富汗政府軍節節失利之下，已在31個省實施宵禁以阻止神學士攻勢。（歐新社）

神學士今年5月以來展開攻勢，美國國防部估計，神學士已控制阿富汗一半以上領土，雖未攻占任何一個省會城市，但已在全國17個省會城市周邊施壓。阿富汗政府昨宣布，全國34個省除了喀布爾省、潘傑希爾省和楠格哈爾省外，其餘31個省都實施「晚10朝4」宵禁。

面對神學士凌厲攻勢，阿富汗政府軍日前在拉格曼、納加哈等多個省分清剿神學士，擊斃約260名神學士武裝分子、拆除21個爆炸裝置。官員25日再度表示當局針對首都喀布爾過去一周遭到火箭攻擊，已逮捕4名涉嫌叛亂分子，而神學士前大本營、阿富汗第二大城坎達哈市，已經有2萬2000戶家庭逃離當地以避開戰火。坎達哈市郊區25日仍在持續交戰。

俄與接壤國聯合軍演應對

神學士奪下多個邊境控制權，也讓阿富汗內戰影響蔓延至其他國家，早前有數百阿富汗士兵逃往鄰國塔吉克。俄羅斯23日承諾協助塔吉克在邊境設立新哨站，俄國防長紹伊古與塔吉克防長米爾佐24日通話，商討聯手應對神學士在邊境地區帶來的威脅。俄羅斯已提供新設備到俄國在塔吉克的基地，下個月也將聯合塔吉克、烏茲別克，在塔吉克與阿富汗邊境舉行聯合軍演。

東南部鄰國巴基斯坦則宣布，陸軍將接手巡邏邊境，以阻止難民湧入，並預防神學士尾隨逃亡的阿富汗政府軍進入巴國，衝突恐將蔓延至境內。

阿富汗 邊境 美國

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