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打壓政敵？尼加拉瓜總統濫捕7候選人 美歐祭制裁

編譯中心／綜合25日電
尼加拉瓜總統參選人維道爾（右）因「破壞國家主權」遭居家軟禁。（Getty Images）
尼加拉瓜總統參選人維道爾（右）因「破壞國家主權」遭居家軟禁。（Getty Images）

尼加拉瓜警方表示，24日又有一位總統參選人被捕，這已經是奧蒂嘉政府在11月7日大選前逮捕的第7位參選人。美國與歐洲聯盟（EU）紛紛譴責尼加拉瓜一系列逮捕行動，並對尼加拉瓜官員實施簽證制裁，但奧蒂嘉依然故我，外界擔心尼加拉瓜將陷入專制統治。

國會議長博拉斯上周證實，長年領導尼加拉瓜的奧蒂嘉將在11月大選尋求4連任，75歲的奧蒂嘉將代表執政的桑定民族解放陣線爭取連任。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（右）近日又再逮捕反對派，人權組織呼籲要加大制裁。（Getty...
尼加拉瓜總統奧蒂嘉（右）近日又再逮捕反對派，人權組織呼籲要加大制裁。（Getty Images）

奧蒂嘉政府6月2日展開打壓行動，以威脅尼加拉瓜「主權」為由，突襲多名政敵的住處，最近逮捕的28人中有7人是反對派參選人，最新一位是66歲的維道爾，因「破壞國家主權」遭居家軟禁。該國12名候選人過半已遭逮捕，並有逾20名記者與異議領袖遭監禁。

政府行動的法律依據，是一條由奧蒂嘉提出、並在去年12月獲議員同意的法律。該法禁止「要求、讚揚並鼓勵對尼加拉瓜實施制裁者」競選公職，遭廣泛批評為在大選前排除挑戰者並讓反對者噤聲的工具。

奧蒂嘉聲稱，被捕者都是想靠美國撐腰推翻他的「罪犯」。但尼加拉瓜政府這些打壓行動卻招致國際譴責與新制裁，美國表示，長年領導尼加拉瓜的奧蒂嘉是「獨裁者」，並凍結官員帳戶與簽證，歐盟也說，11月大選不可能會是民主競爭。此外，墨西哥與阿根廷政府早前已將大使召回，表達對奧蒂嘉的抗議；但這些似乎都無法阻擋奧蒂嘉想要連任的決心。

奧蒂嘉於1979年率領左派桑定陣線，結束蘇慕薩家族長達43年的獨裁統治。他已經擔任3屆總統，加上2014年尼加拉瓜修憲，使總統可無限期連任，國際擔憂該國民主恐已名存實亡。

美國 簽證 墨西哥

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