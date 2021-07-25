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日本奧運外交 菅馬會對實現印太自由開放獲共識

編譯中心／綜合24日電
日本首相菅義偉（右）和出席東京奧運的法國總統馬克宏，24日在東京舉行會談。兩人同意繼續為實現自由開放印度—太平洋目標強化合作。（美聯社）
日本首相菅義偉（右）和出席東京奧運的法國總統馬克宏，24日在東京舉行會談。兩人同意繼續為實現自由開放印度—太平洋目標強化合作。（美聯社）

日本首相菅義偉今天在東京都元赤坂迎賓館與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）進行午餐會，兩人對實現「自由且開放的印度太平洋區」重要性，達成一致看法。

日本經濟新聞報導，馬克宏為出席東奧開幕式訪日，他今天與菅義偉進行約15分鐘的討論後，出席一對一約80分鐘的午餐會。

法國是下屆奧運主辦國，馬克宏表示，東奧昨天開幕式非常棒，也確信東奧將會成功。

菅義偉說，很高興日本與法國對邁向自由且開放的印度太平洋地區持續進行具體合作，也呼籲雙方繼續強化合作。馬克宏說，希望在印太地區持續與日本緊密合作。

法國在印太地區擁有領土，法國陸軍5月曾與日本陸上自衛隊及美國陸戰隊，在日本九州實施離島防衛訓練。

時事通信社報導，菅義偉今天跟馬克宏會談時，雙方確認將為東奧及2024年巴黎奧運成功舉辦攜手合作。

這次是兩人繼6月在英國舉辦的七大工業國集團（G7）峰會後，第2次面對面會談。

富士新聞網報導，馬克宏是G7唯一出席東奧開幕式的領袖。兩人在會談中就印太地區的穩定等問題交換意見。

共同社報導，菅義偉今天跟7國元首舉行會談，為東奧「馬拉松會談」最後一天行程劃下句點。

菅義偉上午在東京迎賓館跟波蘭總統、科索沃總統、瑞士總統、亞美尼亞總統、蒙特內哥羅總統、土庫曼副首相，及馬克宏等人會談。

由於法國是2024年巴黎奧運主辦國，日本政府將菅義偉與馬克宏的會談定位為「東奧外交亮點」，會談時間較其他政要來得長，並舉行午餐會。

馬克宏 菅義偉 日本

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