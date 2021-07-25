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伊朗水荒爆示威逾一周 當局鎮壓釀8死

編譯中心／綜合24日電

伊朗正面臨50年來最嚴重乾旱，富含石油的胡齊斯坦省數座城市和城鎮因為缺水危機爆發抗議，這項危機已經影響家庭、重創農業和畜牧業並造成停電。缺水也引發暴亂長達一周，當局武力鎮壓造至少8人死亡。

胡齊斯坦省位於伊朗西南部，是伊朗主要產油區，也是伊朗數一數二富裕省分。自3月起受乾旱所苦，民眾抱怨官方對天然資源管理不善，誘發連年鬧水荒。省會阿瓦士、沙代甘等至少20座市鎮的民眾，本月15日晚起為了嚴重缺水而上街示威，高呼「口渴、要水」，並要求當地官員甚至是最高領袖哈米尼等當政者辭職。首都德黑蘭和馬什哈德等城市，也有聲援胡齊斯坦省的示威。

但當局隨後動員安全部隊鎮壓示威。紐約時報報導，有民眾指控部隊「動粗、使用子彈回應我們」。國際特赦組織表示，資料顯示，保安部隊動用自動武器、散彈槍和催淚瓦斯驅散示威者，至少8人喪命。伊朗官媒和官員則反過來指責示威者釀成騷亂，稱有「機會主義者」和「暴徒」向示威者和安全部隊開槍，至少一名警員和三名青年死亡。

最高領袖哈米尼23日發表談話，直言不能怪罪因為水源不足而示威的人，敦促官員解決危機，但也呼籲示威者切勿為敵人「提供彈藥」。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特日前表示，當局槍擊及拘捕示威者只是徒增怒氣和絕望。美國國務院發言人波特也呼籲伊朗當局，讓人民行使表達自由的權利。

伊朗目前受美國制裁和新冠疫情打擊，經濟低迷，水荒更成為新總統萊西的最棘手挑戰。萊西目前表示，就職後將委任「胡齊斯坦省特別總督」處理水荒危機。

伊朗 美國 紐約時報

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