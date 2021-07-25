英國執意興建隧道 聯合國警告：巨石陣恐被世遺除名

示威者6月要求保護巨石陣。（路透）

列為世界遺產 名錄的巨石陣，是遊客到訪英國 避去的景點之一，然而英當局計畫在附近興建隧道，使聯合國 教科文組織（UNESCO）警告將在明年將巨石陣列為「瀕危世界遺產」，恐遭世界遺產名錄除名。組織也表示，將將更嚴格審視英國其他31個世界遺產。

衛報報導，去年11月，英國運輸大臣夏普斯批准一項耗資17億英鎊（約23億美元）的爭議方案，將自2023年起在A303公路的巨石陣附近路段，建設一段長3.5公里的雙向車道隧道。

聯合國教科文組織22日警告，若英國不改變隧道計畫，會將巨石鎮列入瀕危世界遺產名錄，成為被世界遺產除名的前兆。2018年計畫剛提出時，組織代表團和英國規畫監察機關都警告，項目恐對巨石陣造成重大損害。

英國世界遺產主席布蘭福德還指出，英國政府對世界遺產極度不重視，且不願設立專門國家基金維護文化遺產，而是由經費拮据的地方組織自行運營。

組織前年報告指出，政府每年就英國本島27個世界遺產的開支為1900萬鎊（約2612萬美元），同時花在15個國家公園的經費卻高達7000萬鎊（約9626萬美元）。

英國政府雖然回應說，保護巨石陣的遺產和考古是政府的優先事項。但英國多數世界遺產由地方當局營運，由於財政緊張，多地議會面臨壓力，只好通過可能有損文化遺產的開發項目。

英國近期才因經濟掛帥，讓歷史遺跡「利物浦海事商城」遭世界遺產名錄除名。利物浦海事商城因水域過度開發、興建體育場，2012年被列瀕危，在21日的第44屆世界遺產大會上，被教科文組織宣布除名，成為繼阿曼阿拉伯羚羊保護區和德國易北河谷後，第三個被除名的世界遺產。