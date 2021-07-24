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薩爾瓦多前總統涉貪遭通緝 前政府6高官已被拘

編譯中心╱綜合23日電
薩爾瓦多前總統桑契斯。 （美聯社）
薩爾瓦多前總統桑契斯。 （美聯社）

薩爾瓦多檢察總長辦公室下令逮捕前總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）和前政府9名高層官員，指這是肅貪和防治洗錢偵查行動的一環。

檢察總長辦公室表示，桑契斯不在國內，但2009年至2014年前總統傅內斯（Mauricio Funes）政府的6位高層官員已被捕拘禁。

桑契斯時任副總統，後來繼任為總統。現任總統布格磊（Nayib Bukele）因一連串爭議性舉動，包括將檢察總長換人、關閉肅貪辦公室等，受到各界指責。

檢察總長辦公室表示，桑契斯與其他官員，包括衛生部、財政部勞工部、農業部和環境部首長，因涉洗錢、貪汙和轉帳未經授權資金而獲不當得利，目前都被通緝

中央社引述法新社報導，目前無法與桑契斯取得聯繫以表示意見。

檢察總長辦公室聲明說，相關人員因紅利支付而受惠。檢察總長狄加度（Rodolfo Delgado）在記者會中補充說，他將尋求國際協助，要找到桑契斯。他說：「我們已發出追捕令，稍後我們將要求國際刑警組織（INTERPOL）發出紅色通報，以啟動搜查系統來逮捕桑契斯。

勞工部 財政部 通緝

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