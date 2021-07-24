我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

海地總統舉殯傳槍響 美代表團提前離場

編譯中心╱綜合23日電
海地總統摩伊士葬禮在家鄉海地角進行，示威者與警方發生衝突，傳出有槍響和催淚瓦斯。(路透)
海地總統摩伊士葬禮在家鄉海地角進行，示威者與警方發生衝突，傳出有槍響和催淚瓦斯。(路透)

遇刺身亡的海地前總統摩依士（Jovenel Moise）葬禮今天舉行，儀式期間摩依士的支持者與警方爆發衝突，傳出槍響和催淚瓦斯氣味，儀式一度被迫暫停，出席葬禮的美國聯合國官員提前離席。美國白宮表示，總統拜登派出的代表團全數「平安」。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）對媒體說：「葬禮外頭驚傳槍響，總統代表團全數平安。」參加摩依士葬禮的美國代表團，是由美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）率領。知情人士說，由於有安全疑慮，代表團比原先預期的時間還要早返國。

綜合媒體報導，摩伊士遺體運回其故鄉、海地北部海港「海地角」（Cap-Haitien）舉行葬禮，因數天前已有民眾示威要求真相，周五葬禮當天現場戒備森嚴。葬禮上，摩伊士遺孀瑪婷（Martine Moïse）自刺殺事件後首度在公開場合發表現場演講，「他們在看著我們，等待我們害怕。我們不會報復或引發暴力。我們不會恐懼」。

葬禮過程中，示威者在場外和警方發生衝突，過程中有槍聲響起，催淚瓦斯的氣味和黑煙飄進葬禮場內。

海地國家警察局長查爾斯（León Charles）抵達葬禮時，一名女性對他高喊「刺客」，指責查爾斯是幫兇，沒有盡到義務保護摩依士。另一名摩依士的支持者威脅查爾斯，「你現在需要離開，否則葬禮後我們會逮到你！」

摩依士的支持者與警方一度爆發衝突，現場傳出槍響和催淚瓦斯氣味，代表美國出席的美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）和其他聯合國官員在到達葬禮的10到15分鐘內就離席。

摩伊士2017年宣誓就任海地總統後，近年指他變得專制的批評聲漸多。摩伊士在本月7日於家中遇刺，身中12槍，但住宅內的保鑣隨扈等幾乎沒有反抗跡象，無人受傷，使刺殺事件被質疑有內賊。警方逮捕26名兇嫌和相關人士，目前仍在追捕其他嫌疑人，案情相當膠著。

支持者在葬禮外抗議，認為海地政府要為摩依士的死亡負責。(路透)
支持者在葬禮外抗議，認為海地政府要為摩依士的死亡負責。(路透)

美國 摩依士 聯合國

上一則

澳洲遊說成功 大堡礁「免列」瀕危世界遺產

下一則

神學士報復 斬首美軍阿富汗籍口譯員 美發動多輪空襲

延伸閱讀

「我命在旦夕」海地總統摩依士曾致電求援…討無救兵

「我命在旦夕」海地總統摩依士曾致電求援…討無救兵
海地20日成立新政府 亨利任總理

海地20日成立新政府 亨利任總理
海地總統遇害前打電話高喊「快救我」 空等10分鐘

海地總統遇害前打電話高喊「快救我」 空等10分鐘
傳海地前司法官員主導總統遇刺案 目前在逃中

傳海地前司法官員主導總統遇刺案 目前在逃中

熱門新聞

新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04
圖為德國科隆西南部的埃爾夫特施塔特的災情。美聯社

圖輯╱西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

2021-07-16 17:20
英國女王伊麗莎白二世（右）與孫子哈利和孫媳婦梅根2018年的合照。Getty Images

哈利出書續爆王室料 恐自斷返英慶祝女王就職路

2021-07-21 08:21
印度神童阿南德於18日發布新影片，稱全球「第三波疫情」即將爆發，且數月後將是災情最慘重之時，更點名台灣提供防疫建議圖／取自Youtube Conscience

印度神童預言第3波疫情將至 「點名台灣」提供防疫建議

2021-07-20 15:42
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）

法國度假勝地可全裸逛街 每年吸引逾5萬旅客

2021-07-14 02:30
以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體
審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案