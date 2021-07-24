海地總統舉殯傳槍響 美代表團提前離場

海地總統摩伊士葬禮在家鄉海地角進行，示威者與警方發生衝突，傳出有槍響和催淚瓦斯。(路透)

遇刺身亡的海地前總統摩依士 （Jovenel Moise）葬禮今天舉行，儀式期間摩依士的支持者與警方爆發衝突，傳出槍響和催淚瓦斯氣味，儀式一度被迫暫停，出席葬禮的美國 和聯合國 官員提前離席。美國白宮表示，總統拜登派出的代表團全數「平安」。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）對媒體說：「葬禮外頭驚傳槍響，總統代表團全數平安。」參加摩依士葬禮的美國代表團，是由美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）率領。知情人士說，由於有安全疑慮，代表團比原先預期的時間還要早返國。

綜合媒體報導，摩伊士遺體運回其故鄉、海地北部海港「海地角」（Cap-Haitien）舉行葬禮，因數天前已有民眾示威要求真相，周五葬禮當天現場戒備森嚴。葬禮上，摩伊士遺孀瑪婷（Martine Moïse）自刺殺事件後首度在公開場合發表現場演講，「他們在看著我們，等待我們害怕。我們不會報復或引發暴力。我們不會恐懼」。

葬禮過程中，示威者在場外和警方發生衝突，過程中有槍聲響起，催淚瓦斯的氣味和黑煙飄進葬禮場內。

海地國家警察局長查爾斯（León Charles）抵達葬禮時，一名女性對他高喊「刺客」，指責查爾斯是幫兇，沒有盡到義務保護摩依士。另一名摩依士的支持者威脅查爾斯，「你現在需要離開，否則葬禮後我們會逮到你！」

摩依士的支持者與警方一度爆發衝突，現場傳出槍響和催淚瓦斯氣味，代表美國出席的美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）和其他聯合國官員在到達葬禮的10到15分鐘內就離席。

摩伊士2017年宣誓就任海地總統後，近年指他變得專制的批評聲漸多。摩伊士在本月7日於家中遇刺，身中12槍，但住宅內的保鑣隨扈等幾乎沒有反抗跡象，無人受傷，使刺殺事件被質疑有內賊。警方逮捕26名兇嫌和相關人士，目前仍在追捕其他嫌疑人，案情相當膠著。