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神學士報復 斬首美軍阿富汗籍口譯員 美發動多輪空襲

編譯中心╱綜合23日電
神學士攻勢未止，阿富汗政府軍傳改變戰略，集中兵力保護首都喀布爾等重要城市，棄守其他地區。圖為首都喀布爾總統府附近20日遭火箭彈襲擊。(新華社)
神學士攻勢未止，阿富汗政府軍傳改變戰略，集中兵力保護首都喀布爾等重要城市，棄守其他地區。圖為首都喀布爾總統府附近20日遭火箭彈襲擊。(新華社)

神學士對協助美軍的阿富汗口譯員展開報復，美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名曾幫美軍翻譯的阿富汗人開車經過神學士崗哨時遭攻擊，最終被拖下車斬首。美國正加快撤走這些口譯員及其家屬，以免他們遭神學士報復。神學士曾在6月發表聲明說，不會傷害曾為外軍工作的人。

神學士聲稱現已掌控90%阿富汗邊境，但阿富汗國防部23日表示，這 「完全是謊言 」，堅稱邊境仍掌握在政府軍手上。中央社報導，阿國國防部副發言人阿曼（Fawad Aman）告訴法新社： 「這是沒有根據的宣傳花招。」而美軍為支援阿富汗政府軍，過去30天對神學士發動了6次空襲，空襲任務大部分是由美國無人機執行。

華爾街日報引述美國官員指，當局正計畫在科威特和卡達兩個美軍基地興建臨時房屋和設施，安置多達3.5萬名口譯員及其家屬至少18個月，讓他們完成申請美國簽證的程序，再到美國定居，估計整個準備工作將花費數億美元，但現階段與科威特和卡達的安排尚未拍板。

另一方面，美軍22日對正在南部坎達哈推進的神學士據點發動兩輪空襲。美國官員透露最新的四次空襲，有三次目標是摧毀落入神學士手上的美國軍備，敵方部隊和人員也受到襲擊。美軍近來的空襲次數減少，過去30日只有六至七次，大部分由無人機執行。

一名防務官員22日對美國之音說，最近的空襲是美國政府超視距戰略的一部分，「沒有全面出動。政策沒有改變。」美國預計8月31日前，按照總統拜登的命令完成撤軍。

美國國防部發言人柯比22日表示，「最近幾天，我們發動空襲支援阿富汗國防軍和安全部隊（ANDSF）」，空襲行動由美軍中央司令部司令麥肯錫授權執行。他重申國防部長奧斯汀21日的聲明，即美國維持「協助阿富汗安全部隊及政府的承諾」。

神學士攻勢未止，阿富汗政府軍傳改變戰略，集中兵力保護首都喀布爾等重要城市，棄守其...
神學士攻勢未止，阿富汗政府軍傳改變戰略，集中兵力保護首都喀布爾等重要城市，棄守其他地區。圖為阿富汗部隊22日在朱茲詹省首府希比爾甘與神學士武裝分子駁火。（新華社）

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