我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧開幕文字直播／中國隊、中華隊進場

圖輯／東京奧運開幕式 5大亮點值得關注

神學士展開報復 美軍阿富汗口譯員慘遭斬首

中央社／喀布爾23日綜合外電報導

神學士組織（Taliban）對協助美軍的阿富汗口譯員展開報復，美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名曾幫美軍翻譯的阿富汗人開車經過神學士崗哨時遭攻擊，最終被拖下車斬首。

今年5月12日，32歲的阿富汗人帕迪斯（Sohail Pardis）從阿富汗首都喀布爾的住家開車前往柯斯特省（Khost）接妹妹，一起回家過開齋節。

這原本該是個闔家歡慶的時光，但在5小時車程他駕車穿越一片沙漠時，卻在一座岡哨被神學士分子攔下。

就在幾天前，帕迪斯才剛跟朋友說，他接獲神學士發出的死亡威脅。神學士發現他替美國陸軍當過16個月的翻譯。

他的朋友、也是同僚艾尤比（Abdulhaq Ayoubi）告訴CNN： 「他們告訴他，『你是美國人的間諜，你是他們的爪牙，你是異教徒，我們會殺了你和你的家人』。」

帕迪斯經過岡哨時，踩緊油門，加速前進。但從此之後，沒有人見過他活著的身影。

目擊這一幕的村民告訴「紅新月會 」，神學士朝帕迪斯的車開槍，車子打轉然後停了下來。他們把帕迪斯拖下車，接著將他斬首。

帕迪斯是上萬名曾替美軍翻譯的阿富汗人之一。隨著美軍撤離留駐20年的阿富汗，神學士的掌控地區擴大，這些人的性命堪憂。

神學士曾在6月發表聲明說，不會傷害曾為外軍工作的人。神學士發言人告訴CNN，他們正在釐清上述事件真相，並表示有些事情的真相，和描述並不相同。

然而，與CNN對談的翻譯人員表示，他們的性命受到威脅，因為隨著美軍撤離，神學士已經開始動手。在戰爭最激烈時期，曾有多達10萬名美軍參與北大西洋公約組織（NATO）的行動，駐扎阿富汗。

艾尤比說：「我們在這裡提心吊膽，神學士不會對我們仁慈。」

7月14日，美國發動撤離行動「盟友避難行動」（Operation Allies Refuge），口譯員和家屬將先撤至美國的海外軍事基地，之後再到美國或其他地方安頓下來，目前大約有1萬8000名曾替美軍工作的阿富汗人提出申請。

帕迪斯死後留下1名9歲女兒，目前由他的弟弟沙哈克（Najibulla Sahak）照料。他告訴CNN，一家人基於安全因素，已經離開喀布爾，憂心成為下一個報復對象。

神學士聲稱現已掌控90％阿富汗邊境，但阿富汗國防部今天表示，這 「完全是謊言 」，堅稱邊境仍掌握在政府軍手上。

阿國國防部副發言人阿曼（Fawad Aman）告訴法新社： 「這是沒有根據的宣傳花招。」

阿富汗 美國 邊境

上一則

疫情擴散難以控制 紐澳「免隔離旅遊泡泡」宣告破滅

延伸閱讀

占領逾半數區域 神學士恐全面接管阿富汗

占領逾半數區域 神學士恐全面接管阿富汗
神學士示好 中國如何面對誘惑和因應

神學士示好 中國如何面對誘惑和因應
首批2500名阿富汗翻譯及眷屬 暫置維州陸軍基地

首批2500名阿富汗翻譯及眷屬 暫置維州陸軍基地
採訪阿富汗戰地 普立茲獎記者身亡

採訪阿富汗戰地 普立茲獎記者身亡

熱門新聞

世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織提出警告，稱危險的新冠變種病毒「極有可能」在全世界範圍內大肆傳播，並宣稱這場已持續近兩年的疫情「尚未結束」。（路透）

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

2021-07-16 02:43
新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04
圖為德國科隆西南部的埃爾夫特施塔特的災情。美聯社

圖輯╱西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

2021-07-16 17:20
英國女王伊麗莎白二世（右）與孫子哈利和孫媳婦梅根2018年的合照。Getty Images

哈利出書續爆王室料 恐自斷返英慶祝女王就職路

2021-07-21 08:21

超人氣

更多 >
東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼