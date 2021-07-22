等不及 泰國比特幣礦工自己修電腦 疑遇爆炸被電死

泰國比特幣礦工丹那的挖礦用電腦，可見到纜線與硬碟糾纏成一團。這台龐大的加密幣礦機20日故障。眼見硬碟毫無反應，丹那先是坐立不安，接著驚慌失措地打電話給哥哥阿披瓦求援，以免喪失寶貴挖礦時間。取材自The Sun

泰國 一位比特幣 礦工的挖礦用電腦故障，卻疑似因等不及技師隔天才過來檢查，打算自己動手修理以採集更多加密幣，最後竟發生電腦爆炸而觸電致死。

太陽報報導，死者是26歲的丹那（Danai Makmek），對開礦挖加密幣十分狂熱，但龐大的加密幣礦機卻在20日故障。眼見硬碟毫無反應，丹那先是坐立不安，接著驚慌失措地打電話給哥哥阿披瓦（Apiwat Makmek），拜託他幫忙修理壞掉的礦機，以免喪失寶貴挖礦時間。

根據阿披瓦的說法，丹那的礦機每周能賺到數千美元價值的比特幣，雖然他說兄弟倆隔天能一起去找電腦維修技師啟動系統，但丹那很擔心，也不願冒著礦機壞掉一天的風險，乾脆試著自己動手修，隨後據信就因比特幣挖礦電腦爆炸而觸電致死。

根據報導，阿披瓦跟他找來的技師21日早上來到丹那的房間，卻發現他的弟弟上半身赤裸，就只穿著一件藍色短褲，整個人倒在比特幣的礦機上。阿披瓦見狀立刻打電話給急救人員，但最後仍搶救無效。

從丹那房間的照片可見到，挖礦用電腦的纜線與硬碟糾纏成一團。警方到場進行調查，發現沒有強制侵入的跡象，丹那身上也沒有可疑傷勢，判斷死因是遭電擊身亡。

傷心欲絕的阿披瓦說，「我警告過他了，但是他等不及了，我覺得他很恐慌，打算整晚熬夜修理。這台電腦經過改裝，好讓它威力更強。我不覺得這是安全的電腦，但我弟為挖比特幣而自行組裝，他真的喜歡挖幣」。