我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

利物浦濱海地區「過度開發」 自世界遺產名錄除名

編譯中心／綜合21日電
英國城市利物浦的濱海地區被指過度開發，從世界遺產名錄移除。(路透)
英國城市利物浦的濱海地區被指過度開發，從世界遺產名錄移除。(路透)

聯合國教科文組織（UNESCO）21日在中國主持的委員會議表決下，通過將英國城市利物浦的濱海地區從世界遺產名錄移除，理由是當地有過度開發疑慮，包括計畫新蓋一座足球場。

法新社報導，聯合國教科文組織世界遺產委員會（World Heritage Committee）以13票贊成、5票反對通過提案，同意票數只比將項目從世界遺產名錄（World Heritage List）移除所需三分之二委員贊成多出一票。

世界遺產委員會主席田學軍隨後宣布：「這代表『利物浦海事商城』（Liverpool Maritime Mercantile City）從世界遺產名錄移除。」這是名錄第三次有項目被移除，前兩次分別位在阿曼和德國。

世界遺產委員會經過兩天討論後做出決定，過程暴露全球城市在兼顧歷史保存和推動進步時面臨的兩難。

利物浦市地區（Liverpool City Region）市長羅塞蘭（Steve Rotheram）批評，這項決定是「地球另一端」官員採取的「倒退措施」。

他表示：「利物浦這樣的地方，不該面臨保有遺產地位或讓落後社區重生的二元對立選擇。後者還能帶來豐富的就業和發展機會。」

英國政府也表示對這項決定感到「極度失望」。政府發言人說，「考量到利物浦具歷史意義的碼頭和更大範圍市區在歷史上扮演的重要角色」，英國相信「利物浦仍值得擁有世界遺產地位」。

不過，提供聯合國教科文組織諮詢意見的國際古跡委員會（International Council on Monuments and Sites）指出，包含數棟高樓建案的利物浦重新開發計畫，將對這座英格蘭西北港市的遺產造成「無可逆轉傷害」。

國際古跡委員會還說，英國政府打算在利物浦為艾佛頓足球隊（Everton）蓋一座新球場，卻未進行任何公開諮詢，「這是重大建設計畫完全背離」UNESCO目標的「最新案例」。

有些國家則支持英國，認為在新冠病毒疫情期間採取這樣的行動過於「激烈」，並主張應給5月才選出的利物浦新一屆市議會更多時間因應。

反對將利物浦除名的國家包括澳洲，當地的世界遺產之一大堡礁，在今年聯合國教科文組織會議也面臨恐被列入「瀕危」世界遺產名錄。

世界遺產 英國 聯合國

上一則

奧運比賽「沒觀眾」 退訂估百萬筆 恐讓日本旅館業破產

下一則

奧運前2天 東京確診創半年新高 奧委會：東奧勢在必行

延伸閱讀

英國喬治王子歡慶8歲生日 「咧嘴燦笑」超靦腆

英國喬治王子歡慶8歲生日 「咧嘴燦笑」超靦腆
真的假的？阿湯哥要開Porsche 911 GT3挑戰前F1車手

真的假的？阿湯哥要開Porsche 911 GT3挑戰前F1車手
世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣奧運

世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣奧運
哈利出書續爆王室料 恐自斷返英慶祝女王就職路

哈利出書續爆王室料 恐自斷返英慶祝女王就職路

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
英國「衛報」報導指去年全球約有2200人以人均13萬美元的「投資」金額，取得太平洋島國萬那杜的「黃金護照」，其中約一半為中國人。圖為萬那杜一群孩童在一間遭強風吹垮的學校建築內玩耍。(Getty Images)

萬那杜「黃金護照」搶手 去年逾千中國人花13萬變公民

2021-07-15 09:00
世界衛生組織提出警告，稱危險的新冠變種病毒「極有可能」在全世界範圍內大肆傳播，並宣稱這場已持續近兩年的疫情「尚未結束」。（路透）

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

2021-07-16 02:43
新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04
圖為德國科隆西南部的埃爾夫特施塔特的災情。美聯社

圖輯╱西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

2021-07-16 17:20

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏