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以色列間諜軟體監控名單 杜拜「落跑公主」在列

編譯張君堯／綜合21日電
這兩名疑似被監控的杜拜公主分別為拉蒂法公主（圖中）、杜拜統治者的女兒，以及哈雅海珊公主、杜拜統治者的前妻。
這兩名疑似被監控的杜拜公主分別為拉蒂法公主（圖中）、杜拜統治者的女兒，以及哈雅海珊公主、杜拜統治者的前妻。

根據媒體最新報導，近日爆出的「飛馬」（Pegasus）間諜軟體持續延燒，如今又爆出兩位杜拜公主所使用的手機號碼也赫然在名單中，可謂「無孔不入」。

這兩名疑似被監控的杜拜公主分別為拉蒂法公主（Sheikha Latifa）、杜拜統治者的女兒，以及哈雅海珊公主（Haya bint Hussein）、杜拜統治者的前妻。2月中旬，BBC曾播放一段來自拉蒂法公主的秘密影片，她在片中訴說「自己被扣為人質並擔心自己的生命安全」。

與此同時，哈雅公主於2019年逃離杜拜，稱她擔心「自己的生命安全」。阿拉伯聯合大公國方面則否認這兩名女性的指控。

如今兩位公主的手機號碼出現多達5萬支電話號碼的監控名單上，「飛馬」軟體的開發公司、以色列網路情報公司「NSO Group」透露自家客戶「對這些人感興趣」，這份名單被洩露給主要新聞媒體。

國際特赦組織（Amnesty International）發表聲明稱，這一發現將NSO公司「列入對這兩名女性施加的侵犯人權行為的目錄中」，並呼籲監管以遏制「不受控制的監視」。NSO公司則強調「飛馬」旨在用於打擊犯罪分子和恐怖分子，且「僅提供給具有良好人權紀錄的軍事、執法和情報機構」。

一位以色列高級官員證實，以色列當局已成立一個小組來審查有關「飛馬」的指控，目前根據多家媒體報導，恐怕已有數千名知名人士成為攻擊目標，其中更包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

根據媒體最新報導，近日爆出的「飛馬」間諜軟體持續延燒，如今又爆出2位杜拜公主所使...
根據媒體最新報導，近日爆出的「飛馬」間諜軟體持續延燒，如今又爆出2位杜拜公主所使用的手機號碼也赫然在名單中，可謂「無孔不入」。(路透)

飛馬 以色列 手機

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