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秘魯左派當選總統 前總統之女認輸…面臨貪污指控審判

編譯中心／綜合20日電
秘魯19日宣布出身學校教師的左翼候選人卡斯蒂約當選總統。（歐新社）
秘魯19日宣布出身學校教師的左翼候選人卡斯蒂約當選總統。（歐新社）

秘魯6月6日舉行總統大選第2輪投票，右派民粹候選人藤森惠子指控計票舞弊，當局重新檢視爭議選票一個多月後，19日宣布出身學校教師的左翼候選人卡斯蒂約當選總統。

秘魯6周前舉行第2輪投票，計票結果極度膠著，「全國選舉評審委員會」（National Jury of Elections）19日宣布現年51歲的工會領袖卡斯蒂約勝出，藤森惠子因此面臨迫在眉睫的貪污指控審判。

全國選舉評審委員會主席沙拉斯在簡短的線上儀式中說：「我宣布卡斯蒂約成為秘魯總統。」卡斯蒂約曾是教師及左派工會領袖，他競選期間承諾將利潤豐厚的採礦業國有化，又表示致力在一年內創造100萬個職位，並重新引入死刑以打擊罪行。卡斯蒂約預計將在7月28日宣誓就職，任期5年。

根據計票，卡斯蒂約得票率50.12%，以大約4.4萬張選票的差距，擊敗前總統藤森謙也的女兒藤森惠子。藤森惠子稍早表示，她將接受官方公布總統大選的結果，但矢言將動員支持者發動抗議，並猛烈抨擊卡斯蒂約以「非法」方式贏得勝利。

儘管美洲國家組織、美國和歐盟觀察員宣布這場選舉自由且公平，藤森惠子仍聲稱選舉存在舞弊。

藤森惠子被控在2011年和2016年總統大選中，收受巴西營建業巨擘Odebrecht的不法獻金，檢方將對藤森惠子求處30年徒刑。依據秘魯法律，如果藤森惠子當選總統，相關訴訟必須等她卸任後才能展開。

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