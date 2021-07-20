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16歲砍13歲 新加坡發生首宗「學生之間的校園命案」

編譯周辰陽／即時報導
新加坡立化中學19日發生一名13歲的中學一年級男學生被發現倒臥在廁所，身上有多處傷痕且當場不治身亡，涉嫌行兇的16歲中學四年級男學生則當場被捕。路透
新加坡立化中學19日發生一名13歲的中學一年級男學生被發現倒臥在廁所，身上有多處傷痕且當場不治身亡，涉嫌行兇的16歲中學四年級男學生則當場被捕。路透

新加坡立化中學19日發生一起舉國震驚的罕見校園命案，一名13歲的中學一年級男學生被發現倒臥在廁所，身上有多處傷痕且當場不治身亡，涉嫌行兇的16歲中學四年級男學生則當場被捕，20日被檢方以謀殺罪名起訴。

BBC與星國聯合早報報導，這是新加坡據信第一次發生「涉及學生之間的校園命案」，初步調查指向兇嫌與死者都是新加坡人，彼此之間互不相識。據報警方當天上午11時40分接獲校方的求助電話，隨即趕往位於文禮道的校園處理，並在現場查獲一把斧頭。

根據報導，立化中學因兇案暫時進入封鎖狀態，被留在教室內的學生向朋友與家長發送驚慌失措的簡訊。一位黃姓家長就表示，接到女兒發來「學校出了狀況」的訊息，「她說有人拿著斧頭威脅人，大家都嚇得逃命，我就叫女兒快逃命」。

聯合早報指出，記者當天下午1時趕到時，立化中學就已大門緊閉，由幾名教師看守，不容許外人出入，現場則可見到救護車、警車與鑑識單位的車輛。數名員警在校區進行調查，鑑識人員則帶著裝備蒐集證據。直到下午3時30分，教職員才開始分批讓學生從正門離校，最後一批學生於傍晚6時左右離開，據信載送死者遺體的黑色車輛則於晚間7時左右駛離。

BBC報導，在新加坡犯下謀殺罪可判死刑，但兇嫌未滿18歲，有可能被判無期徒刑。也因為兇嫌與被害人均未成年，身分依法不得公開。此案同時引發星國民眾上網激烈討論校園安全與學生的心理健康，並質疑兇嫌怎能買到斧頭。

報導稱，檢方當庭指兇嫌2019年曾試圖輕生，隨後被送往精神病院接受治療。法官已批准檢方申請，將兇嫌還押樟宜醫療中心進行精神評估，定8月10日再次開庭審理。

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