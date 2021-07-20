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「我命在旦夕」海地總統摩依士曾致電求援…討無救兵

編譯中心／綜合19日電

海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日遇刺身亡，主理國家大政的臨時總理喬塞德（Claude Joseph）將卸任，新任政府20日成立；一名海地官員透露，喬塞德會把權力交給摩依士生前提名的總理人選亨利（Ariel Henry），但新任政府沒有總統，必須「儘快」舉行選舉。

摩依士7日凌晨在宅邸遭射殺數天前，已任命亨利接替喬塞德的總理職位。但在摩依士遇害後數小時，喬塞德宣布「戒嚴」，並自稱主掌大局，從而引發權力鬥爭。

上述官員指出，連日來，喬塞德和亨利召開了一些事務性會議，商定組成一個具有廣泛代表性的政府，由亨利擔任總理，新任政府20日就職，喬塞德將繼續擔任他曾擔任過的外交部長一職。

另據，「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）報導，摩依士7日凌晨1時34分曾致電海地國家警察局局長，喊道「他們正在房子旁開槍。動員人力」。

摩依士在拚死求援10分鐘後，遭受奪命攻擊。由於他的安全部隊沒有現身跡象，摩依士曾打了另一通電話給海地國家警察局一名受過戰術訓練的警官求援：「我需要你的協助，就是現在！我命危在旦夕。趕快過來；來救我。」

在兩人結束通話前，現場曾一片寂靜，隨後響起突擊步槍聲。這名警官拒絕接受這起不可避免的事件，在接受「邁阿密前鋒報」訪問時要求匿名。

摩依士 警察 提名

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