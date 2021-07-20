不只對韓劇開鍘 金正恩力擋韓流 講「歐巴」最高處死

北韓領導人金正恩。（路透）

為抵擋「韓流」入侵，北韓 領導人不但對韓劇 開鍘，更警告年輕人不准使用南韓 流行語，稱呼男朋友或丈夫「歐巴」可能挨罰，甚至訂定法律要求不可接觸南韓時尚、髮型及音樂等，違者將面臨牢獄之災、甚至處死。

BBC引述北韓官媒《勞動新聞》報導，北韓祭出新法，要求年輕人使用更加優異的平壤標準語，不可跟隨南韓文化說流行語，例如稱呼自己的丈夫為「歐巴」，如果不符合規定，最重可能面臨監禁或死刑的下場。文中還痛批資本主義藉由「光鮮亮麗的表象」展開文化滲透，簡直比「持槍的敵人」還要危險。

其實，金正恩先前便曾直言，K-pop是惡性腫瘤、癌症，會導致年輕人墮落。北韓研究大學教授梁茂鎮分析，金正恩年輕時曾赴瑞士留學，他知道韓流或西方文化容易滲透到年輕人之中，對社會主義體制產生負面影響；脫北者羅敏希認為，韓流確實威脅到北韓政權，所以北韓政府才要這樣，一個詞一個詞審查控制。

北韓去年12月針對持有南韓影劇的人加重刑罰，據《紐約時報》報導，六名北韓學生因私下偷看韓劇被判處有期徒刑。據悉，根據北韓法律，任何接觸有關南韓、日本、美國媒體的人都可能面臨死刑或是最高15年的有期徒刑。