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文在寅不在東京奧運期間訪日 日韓峰會破局

編譯中心／綜合19日電
南韓總統文在寅。（歐新社）
南韓總統文在寅。（歐新社）

韓聯社報導，南韓青瓦台秘書朴洙賢19日宣布，南韓總統文在寅將不會在東京奧運期間訪日。這代表文在寅和日本首相菅義偉原本計畫藉由東奧舉行的首次面對面峰會破局。

朴洙賢表示，韓日原本希望藉由東奧，討論兩國間懸而未決的歷史問題及未來合作，但考量各種因素後，決定不進行峰會。他並未說明哪些因素影響峰會舉行。

韓聯社指出，這次峰會破局，原因可能包括日本政府13日發布新版「防衛白皮書」，再次主張擁有獨島（日本稱竹島）主權，及日本駐韓公使相馬弘尚上周針對文在寅的不當發言。

法新社報導，相馬弘尚日前接受南韓媒體訪問時說，日本「根本沒空關心日韓關係」，文在寅想在東奧期間訪日並舉行峰會，根本就是在「自慰」。

南韓政府16日對此提出抗議。日本駐韓大使相星孝一發布聲明表示，相馬弘尚發言極不恰當，但未證實他實際發言內容。

菅義偉則表示，對日本駐韓公使的發言感到「遺憾」。他說，「這番話非常不當，不過，我們還是持續跟韓方溝通，希望雙邊關係更加堅實」。共同社報導，日方現在計畫撤換發言不當的相馬弘尚。

日本讀賣新聞19日稍早報導，文在寅和菅義偉原本計畫討論影響雙邊關係的歷史問題，包括日本1910至1945年殖民期間徵用南韓工人和慰安婦賠償問題。

日本首相菅義偉。 （歐新社）
日本首相菅義偉。 （歐新社）

日本 文在寅 南韓

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