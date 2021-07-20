文在寅不在東京奧運期間訪日 日韓峰會破局

南韓總統文在寅。（歐新社）

韓聯社報導，南韓 青瓦台秘書朴洙賢19日宣布，南韓總統文在寅 將不會在東京奧運期間訪日。這代表文在寅和日本 首相菅義偉原本計畫藉由東奧舉行的首次面對面峰會破局。

朴洙賢表示，韓日原本希望藉由東奧，討論兩國間懸而未決的歷史問題及未來合作，但考量各種因素後，決定不進行峰會。他並未說明哪些因素影響峰會舉行。

韓聯社指出，這次峰會破局，原因可能包括日本政府13日發布新版「防衛白皮書」，再次主張擁有獨島（日本稱竹島）主權，及日本駐韓公使相馬弘尚上周針對文在寅的不當發言。

法新社報導，相馬弘尚日前接受南韓媒體訪問時說，日本「根本沒空關心日韓關係」，文在寅想在東奧期間訪日並舉行峰會，根本就是在「自慰」。

南韓政府16日對此提出抗議。日本駐韓大使相星孝一發布聲明表示，相馬弘尚發言極不恰當，但未證實他實際發言內容。

菅義偉則表示，對日本駐韓公使的發言感到「遺憾」。他說，「這番話非常不當，不過，我們還是持續跟韓方溝通，希望雙邊關係更加堅實」。共同社報導，日方現在計畫撤換發言不當的相馬弘尚。

日本讀賣新聞19日稍早報導，文在寅和菅義偉原本計畫討論影響雙邊關係的歷史問題，包括日本1910至1945年殖民期間徵用南韓工人和慰安婦賠償問題。