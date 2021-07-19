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洪災重創毀道路、至少160死… 德國重建路漫漫

編譯洪毅／綜合18日電
德國警察和志工18日在北萊茵西發利亞邦巴特明斯特艾費爾清理瓦礫。（路透）
德國警察和志工18日在北萊茵西發利亞邦巴特明斯特艾費爾清理瓦礫。（路透）

西歐連日洪災至少已造成逾190人死亡，其中德國至少占了160人，仍有數十人下落不明。紐約時報報導，多名氣象學家和德國官員指出，這種規模的洪患是500年到1000年一遇。

德國總理梅克爾18日前往勘災。梅克爾說這場洪災是「悲劇」，並承諾聯邦政府將援助災區。德國政府先前宣布準備設立特別救難基金。這場洪災損失估計高達數10億歐元。

德國總理梅克爾（左）18日到萊因法耳次邦舒爾德村水患災區勘災。（美聯社）
德國總理梅克爾（左）18日到萊因法耳次邦舒爾德村水患災區勘災。（美聯社）

北萊茵西發利亞邦總理拉謝特與德國總統史坦麥爾17日也前往受創的城鎮埃爾夫特施塔特勘災。拉謝特表示，政府將「盡一切所需的努力」來重建家園。史坦麥爾也表示，許多受災戶一生積攢的一切瞬間化為烏有，需要持續得到支持及幫助；德國內閣預計在21日與各邦討論重建工作。

比利時至少31死

德國災情報告顯示，14日以來，德國單是在萊因法耳次邦就有110人死亡、670人受傷。在鄰國比利時，洪水已奪走至少31條人命。受災地區洪水漫灌，汽車、房屋泡在水裡，部分地區甚至引發土石流，或是洪水強到沖毀房屋，造成人員傷亡；目前多地道路沖毀而無法通行，一些地方電桿倒塌，充滿危險，重建之路漫漫。

目前德國及荷蘭邊界地區仍受威脅，當局仍在緊急疏散民眾；而在國境另一端，德勒斯登周遭及捷克一帶現在也不敢大意。德國東部薩克森邦德勒斯登近郊、薩克森施韋茨郡與捷克接壤的地方，在17日出現水災，導致道路淹沒、鐵路不通，捷克當地一夏令營活動的學生以被迫撤離。

德國科布倫茲巿災情最慘重地區之一萊因-法耳次邦，多人死亡，民房倒塌。(美聯社)
德國科布倫茲巿災情最慘重地區之一萊因-法耳次邦，多人死亡，民房倒塌。(美聯社)

德國這次極端暴雨，是排放溫室氣體引發全球暖化從而造成氣候變遷的顯例，研究顯示，大氣變暖會攜帶更多水氣，提高暴雨發生率。

洪患發生前幾天，歐洲氣象機構曾發布極端洪水警報，警告暴風雨恐造成數百年僅見的洪水。但災區居民無法想像數百年一遇有多嚴重，許多人直到鎮上一向平靜的小河突然怒吼氾濫，才驚覺事態嚴重。

BBC報導，專家指出，全球暖化讓災難性暴雨發生頻率提高。跟工業時代初期相較，地球均溫已提高大約攝氏1.2度。

德國 洪水 暴雨

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