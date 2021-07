梅克爾接班人視察洪災「開心大笑」 各界砲轟

德國 總理梅克爾的接班人、目前在德國c的拉謝特,17日在前往洪水 災區勘災時大笑不止被抓包。當德國總統史坦邁爾在前面發表談話慰問災民,鏡頭拍到拉謝特在後面與同事開玩笑,開心大笑持續幾秒鐘。

德國發行量最大的「畫報」(Bild)在新聞網站上痛批:「全國在哭泣,拉謝特卻在笑。」政治人物和評論家也立刻在社群媒體 上譴責拉謝特,中間偏左的社民黨秘書長克林拜爾推文:「我啞口無言。」社民黨與拉謝特所屬的基民黨目前合組聯合大政府。

極左派反對黨左翼黨的雷梅爾斯寫道:「拉謝特鬧了大笑話,他怎麼能當總理?」

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/oDz6wz97oh