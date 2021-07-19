梅克爾接班人視察洪災「開心大笑」 各界砲轟

德國總理梅克爾的接班人、目前在德國大選民調領先的拉謝特(後排左)，17日在前往洪水災區勘災時大笑不止被抓包。（路透）

德國 總理梅克爾的接班人、目前在德國c的拉謝特，17日在前往洪水 災區勘災時大笑不止被抓包。當德國總統史坦邁爾在前面發表談話慰問災民，鏡頭拍到拉謝特在後面與同事開玩笑，開心大笑持續幾秒鐘。

德國發行量最大的「畫報」(Bild)在新聞網站上痛批：「全國在哭泣，拉謝特卻在笑。」政治人物和評論家也立刻在社群媒體 上譴責拉謝特，中間偏左的社民黨秘書長克林拜爾推文：「我啞口無言。」社民黨與拉謝特所屬的基民黨目前合組聯合大政府。

極左派反對黨左翼黨的雷梅爾斯寫道：「拉謝特鬧了大笑話，他怎麼能當總理？」

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/oDz6wz97oh — DW News (@dwnews) July 17, 2021

來源：YouTube

拉謝特事後表示，對於自己的行為很後悔。幾天前拉謝特才鬧出風波，在有關洪水的問題上與一名女記者言辭交鋒，以輕蔑的口吻對女記者說：「不好意思，年輕的小姐，不能因為有一天發生了這種事，就改變政策。」

拉謝特現任北萊茵-西發利亞邦首長，該邦是這次受災最嚴重的兩個邦之一。拉謝特與史坦邁爾等高官17日前往重災區埃爾夫特施塔特勘災，該地區已有數十人死亡，仍有幾百人失蹤。

埃爾夫特施塔特的豪雨引發土石流，摧毀民宅和樹木。當地居民瓦希基斯推文：「我在埃爾夫特施塔特長大，我們邦長（拉謝特）的行為令人無法接受，也不可原諒。」