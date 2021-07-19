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和平曙光？阿富汗政府、神學士復談 恐難立即停火

編譯中心／綜合18日電
阿富汗政府和民兵組織神學士的代表，17日在卡達首都杜哈舉行新一輪和談。圖為阿富汗安全部隊人員在拉格曼省執行軍事行動。（新華社）
阿富汗政府和民兵組織神學士的代表，17日在卡達首都杜哈舉行新一輪和談。圖為阿富汗安全部隊人員在拉格曼省執行軍事行動。（新華社）

美國與北約部隊全面撤離阿富汗後，當地動亂升高，神學士組織最高領袖艾昆薩達18日表示，儘管神學士已在阿富汗各地發動全面攻勢，但他「極力支持」透過政治解決方案，化解境內衝突。阿富汗政府和神學士17日至18日在卡達首都杜哈舉行和談，雙方同意成立委員會，以決定談判議程，包括停火、釋放戰俘等事宜。

艾昆薩達18日發布聲明說：「儘管已取得軍事上的成功與進展，伊斯蘭大公國（神學士過去在阿富汗當政時所取的國號）仍極力支持在國內採取政治解決方案。」他表示，神學士將努力建立伊斯蘭制度以及和平與安全，致力打造結束戰爭的解決方案，並抨擊反對黨在「浪費時間」。

他說：「我們要傳達的訊息是不要『依賴外國人』，讓我們自己解決問題，拯救我們的家園脫離當前危機。」

神學士宣布上述消息之際，阿富汗政府和神學士代表本周末在卡達首都杜哈進行新一輪會談。阿富汗政府的談判代表包括阿富汗和平委員會主席阿卜杜拉、前總統卡札伊等高階官員；神學士方面則由第二號舵手巴拉達領軍。

雙方均表示和談是達成阿富汗和平的唯一方法，但共識仍低，阿富汗政府主張在真正對話前應先停火；神學士則堅持奉行自己的伊斯蘭教義。另據半島電視台報導，雙方同意成立一個14人委員會，負責確定談判議程，其中包括停火、釋放被關押戰俘等。

分析認為，神學士願意和談可能只是策略，希望以此獲取國際社會支持，但不會放棄以武力推翻阿富汗政府。而阿富汗政府必須挺過神學士進攻，在西方軍隊撤離後能否繼續獲得支援將是政權能否維繫的關鍵。此外，美國是否要求阿富汗政府接受神學士的和平方案也會對局勢有重大影響。

自5月初以來，神學士在阿富汗鄉村地區大舉發動攻擊，宣稱已占領達85%國土。美國與北約的阿富汗撤軍計畫將於8月底完成，神學士也乘機發動最新攻勢。

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