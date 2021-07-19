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阿富汗動亂外溢 駐巴大使女兒被綁架、凌虐5小時

編譯中心／綜合18日電

阿富汗政府與神學士衝突持續，混亂局勢甚至影響鄰國。與阿富汗接壤的巴基斯坦表示，阿國混亂局勢導致巴基斯坦境內恐怖活動、以及針對執法人員的攻擊事件升高，而阿富汗駐巴基斯坦大使的女兒16日就遭到綁架，被囚禁凌虐5小時才獲救，送醫治療。

巴基斯坦陸軍少將伊夫提哈爾17日說，該國5月以來發生167起恐怖活動，與阿國當前局勢有關。與此同時，阿國駐巴基斯坦大使阿里希爾的26歲女兒席爾席拉，16日在首都伊斯蘭馬巴德市中心，遭到不明人士綁架施暴。根據驗傷報告，席爾席拉的頭部受重擊，手腕與雙腿上有遭繩索緊勒的痕跡，疑似還有多處骨折。

席爾席拉出事的地點真納市場，向來被認為是首都最安全的區域，這樁綁架案更加深人們對巴國安全局勢的擔憂。 阿富汗外交部發表嚴正聲明，譴責綁架行為「令人髮指」，要求巴基斯坦政府立即採取行動，嚴查此案。

巴基斯坦外交部也發表聲明，「外交使團、外交館以及他們家屬的安全至關重要，我們不會容忍這樣的事件再度發生。」

巴基斯坦與阿富汗過去就關係緊張，阿富汗先前指控巴基斯坦派遣上千名聖戰士到阿富汗作戰。巴基斯坦則批評阿富汗庇護「巴基斯坦神學士」。

對阿國情勢同樣關切的還有伊朗。伊朗擔心阿富汗內戰擴大，將讓大批難民湧入。伊朗本月稍早曾邀請阿國政府與神學士前往德黑蘭開會。

阿富汗 伊朗 庇護

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