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日外交官諷文在寅「想領袖會談是自慰」 韓召大使抗議

編譯中心／綜合17日電
南韓東奧代表團在選手村陽台外掛著印有改編「抗日英雄」李舜臣名言「臣還有5000萬國民的加油與支持」的布條，被國際奧林匹克委員會認為違反禁止政治宣傳的奧林匹克憲章，已要求撤下。（美聯社）
南韓東奧代表團在選手村陽台外掛著印有改編「抗日英雄」李舜臣名言「臣還有5000萬國民的加油與支持」的布條，被國際奧林匹克委員會認為違反禁止政治宣傳的奧林匹克憲章，已要求撤下。（美聯社）

日本南韓大使館副大使相馬弘尚日前會見韓媒，針對南韓總統文在寅表示，希望能與日本首相菅義偉進行會談，他批評文在寅的行為是「自慰」，南韓外交部今天召見日本駐韓大使。在東京奧運將近之時，日韓雙方在場外又發生齟齬。

文在寅日前表態有意配合東京奧運訪日，並盼與菅義偉進行首次面對面會談。相馬弘尚事後接受南韓JTBC有線電視台訪問，說日本目前「根本沒空關心日韓關係」，只有文在寅「自己在唱獨角戲」。

報導播出後，日本駐韓大使相星孝一表示，相馬弘尚的發言「極為不恰當」，表示已警告過對方，但相星孝一並未證實相馬弘尚實際說了什麼話。南韓外交部副部長崔鐘建則表示，這樣的言論「嚴重詆毀」恢復雙邊關係的努力，要求對相馬採取懲罰性措施。

大韓體育會向南韓東奧代表團成員宣導不要在選手村食用日本食材。圖為南韓男足隊17日...
大韓體育會向南韓東奧代表團成員宣導不要在選手村食用日本食材。圖為南韓男足隊17日抵達成田機場。（歐新社）

東奧選手村用福島食材 韓拒吃

東京奧運將於7月23日開幕，各國代表團陸續抵達。日本讀賣新聞報導，相當於南韓奧林匹克委員會的大韓體育會，向南韓東奧代表團成員宣導不要在選手村食用日本福島縣等地所生產食材，原因是有放射性物質汙染的危險。此舉引發日本執政黨自民黨內批評聲浪，認為南韓「找碴到這種地步，實在令人感到不愉快」，並稱這種行為是「踐踏福島縣民的心」。南韓20日將在選手村附近的飯店開設「供餐支援中心」，為有意願的南韓選手製作便當送進選手村；另將派遣24名廚師與營養師前往東京。

韓東奧團掛抗日英雄名言旗 惹議

另外，南韓東奧代表團日前在居住的選手村陽台外掛著南韓國旗，跟一幅印有改編「抗日英雄」李舜臣名言的布幕，上以紅底白字寫著「臣還有5000萬國民的加油與支持」。這幅布幕被國際奧林匹克委員會（IOC）認為違反禁止政治宣傳的奧林匹克憲章，已要求撤下。但日本國內仍對此抗議，甚至有政治團體在選手村附近示威抗議。

在朝鮮王朝時代率領朝鮮海軍的將軍李舜臣，跟日本戰國武將豐臣秀吉率領的日本軍對戰時曾說過一句名言：「臣還有12艘戰船」。

南韓 日本 東京奧運

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