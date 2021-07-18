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菅義偉將拚連任 內閣支持率卻僅33%創新低

編譯中心／綜合17日電
日本首相菅義偉17日明確表示，有意參加總裁改選。（路透）
日本首相菅義偉17日明確表示，有意參加總裁改選。（路透）

在日本面臨疫情、經濟、東奧等多重壓力之下，首相菅義偉17日在讀賣電視台節目中明確表示，他的自民黨總裁任期將在9月屆滿，他有意參加總裁改選。不過，根據最新民調，菅義偉內閣的支持率降到33%，為去年9月上任以來新低。

日本共同社報導，菅義偉表示，如果時機來臨，那麼參加競選是理所當然的。他提到自己和眾議員的任期都有限，將考慮謹慎探索總裁選舉和解散眾院的時機。

而被問到是否會在解散眾院之前改組內閣，菅義偉僅說，以現在的內閣在疫苗對策上全力以赴很重要。菅義偉的黨總裁任期將於9月30日到期，眾議員的任期將於10月21日到期。

而根據NHK日前公布的7月9日至11日進行最新民調，菅義偉內閣的支持率降到33%，比上個月少了4個百分點，為去年9月上任以來新低。另一方面，不支持率則為46%，比上個月成長1個百分點，也創下菅義偉上任以來新高。

讀賣新聞公布的民調，菅內閣支持率也只有37%，維持最低紀錄；但不支持率則為53%，成長了3個百分點，創新高紀錄。

報導指出，菅內閣支持率持續低迷，部分原因是民眾對政府防疫措施和東京奧運相關做法感到不滿。

此外，菅內閣支持率在東京都特別低，僅28%，大幅低於全國平均37%；在東京都的不支持率高達63%，遠高於全國平均53%。

高達73%東京都民眾認為第4次緊急事態宣言對防疫「無效」；主張停辦東奧的比例達50%，比全國平均41%高了9個百分點。

菅義偉 東京奧運 民調

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