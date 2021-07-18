傳海地前司法官員主導總統遇刺案 目前在逃中

海地遇刺總統摩依士的妻子瑪婷在美國佛羅里達州邁阿密留醫，支持者16日在醫院外祝她早日康復。（Getty Images）

海地總統摩依士 遇刺案又有新進展，哥倫比亞警察局長巴爾加斯16日表示，下令動手的可能是海地前司法部官員巴迪歐，他目前在逃中。

巴爾加斯向媒體發表錄音談話指，海地與哥倫比亞當局和國際刑警組織聯合調查摩依士死因，發現曾在情報總局反貪腐小組的巴迪歐可能在事發三天前下達刺殺令。

巴爾加斯表示，調查發現巴迪歐曾命令哥倫比亞傭兵卡帕多（Duberney Capador ）和李維拉（German Rivera）動手，卡帕多在摩依士被刺後數小時、與海地警方發生槍戰期間遭擊斃。李維拉目前則被拘留在海地。

摩依士7日在自宅中遭暗殺身亡，海地指有28名僱傭兵參與，其中26人為哥倫比亞人，另外2人為海地裔美國 人。當局至今逮捕18名哥倫比亞人，另外有3人死亡，其餘5人在逃。此外還羈押一名長年在美國佛州行醫的海地裔醫師、前參議員及總統官邸的保安主管，指他們涉嫌與案件有關。

哥倫比亞政府曾表示，受雇前往海地參與刺殺行動的哥倫比亞人當中，只有一些人知道要執行刺殺任務，其他人都被騙去要當保鏢。

另據CNN引述最新錄音檔和影片報導，海地總統摩依士遇刺當天，一名神秘男子打電話到當地電台，宣稱「可怕的事情發生了」；此人疑是被控涉案的翻譯人員。

報導說，當地記者塞尼查恰巧在場親耳聽到這番話。塞尼查在現場看到一群人看似警戒又不安，有3人持槍且穿著防護背心，第4人自稱是翻譯員，堅稱他和他的小組是要對摩依士執行逮捕令，他說：「我只是為他們翻譯。當我們試圖進入大門執行逮捕令時，總統隨扈開火。因此，這些人為了自保，開火反擊。」

另一方面，感染新冠肺炎的海地首位民選總統亞里斯提德在古巴接受醫療後，偕妻子回到海地首都太子港，數百名支持者迎接。亞里斯提德1990年當選總統，不到一年就被政變推翻。