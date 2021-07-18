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南非暴亂已212死 總統稱有人煽動 動員10倍軍力平亂

編譯中心／綜合17日電
南非德班一處購物中心遭逢多日打劫後，軍方16日出動坦克車在附近巡邏。（路透）
南非德班一處購物中心遭逢多日打劫後，軍方16日出動坦克車在附近巡邏。（路透）

南非總統拉瑪佛沙16日表示，國內長達一周的暴力、搶劫事件是有人「策畫」出來的，宣示會把該負責的人追拿到案。這波騷亂死亡人數目前已增至212人。此外，暴動已引發物資短缺疑慮，也癱瘓了經濟。為掃蕩趁亂打劫行為，當局動員10倍軍力，並徵召後備軍人協助平亂。

中央社引述法新社報導，拉瑪佛沙在巡視情勢最動盪的瓜祖魯那他省時說：「這些騷亂和搶劫事件很明顯全部是受人煽動，有人在策畫協調。」拉瑪佛沙表示已查出相當多人的身分，將持續追捕。

總統府秘書長恩茲哈漢尼隨後告訴記者，一名涉嫌煽動者已經被捕，還有11人遭受監視。

一名男子在購物中心外向空中開槍，驅散一群涉嫌搶劫的暴徒。（Getty Image...
一名男子在購物中心外向空中開槍，驅散一群涉嫌搶劫的暴徒。（Getty Images）

瓜祖魯那他省和大城約翰尼斯堡有多間購物中心和倉庫被洗劫，令人擔憂物資會短缺，並使已經受創的南非經濟再遭重擊。根據政府數據，這波動亂截至目前共有212人死亡，瓜祖魯那他省占了其中180人。有些人是中彈喪命，還有人是死於搶劫時的踩踏事件。

南非政府日前表示，將召集軍隊約2萬5000人處理緊急狀況，這是最初派遣兵力的10倍，也相當於南非約1/3現役軍人人數。另據美聯社報導，南非政府表示，15日已有1萬名軍人上街與警方一起巡邏，而南非國防軍也已徵召所有1萬2000名後備軍人。

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