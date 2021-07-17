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CNN：海地總統遇刺當天 神秘人Call in電台說「有可怕事發生」

中央社／太子港16日綜合報導
海地總統摩依士7日凌晨在自宅遇刺身亡。(美聯社)
海地總統摩依士7日凌晨在自宅遇刺身亡。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）引述最新錄音檔和影片報導，海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺當天，一名神祕男子打電話到當地電台，宣稱「可怕的事情發生了」；此人疑是被控涉案的翻譯人員。

報導說，這名男子在打給Mega電台的電話中，自稱在一個負責保護摩依士的小組中當翻譯，但本月7日在摩依士的私邸，「可怕的事情發生了」，還說「有人死了，但不是我們殺的」。當地記者塞尼查（Malhaiko Senechal）恰巧在場親耳聽到這番話。

塞尼查和一名攝影記者在前往摩依士私邸途中，看到兩名戴頭套男子持長槍大聲吆喝，但他不慌不亂。他說：「我工作常會看到持槍男子，習慣了…我以為他們是在協助警察處理這起命案。」

在海地首都太子港（Port-au-Prince）跑15年新聞的塞尼查直覺必須停下來進一步了解情況。他看到有更多人站在附近一堵牆邊，躲在灌木和花叢越過牆頭形成的庇蔭處。

塞尼查告訴CNN，那些人看起來很警戒，有點不安，但沒有明顯的敵意或心煩意亂。有3人持槍且穿著防護背心，第4人坐下來，持手機以海地克里奧爾語（Creole）通話。

根據塞尼查說法，此人在電話上自稱是翻譯員，還堅稱他和他的小組是要對摩依士執行逮捕令。

與此同時，Mega電台聽眾聽到叩應男子說：「這個小組是總統（摩依士）自己派的，他讓小組人員入境為他提供維安服務。結果這組人馬卻早已奉令抓他。」

這名男子還說：「可怕的事情發生了，但我們沒料到會這樣，而我只是為他們翻譯。當我們試圖進入大門執行逮捕令時，總統隨扈開火。因此，這些人為了自保，開火反擊。」

事後，塞尼查說：「當我聽到這名翻譯員接受Mega電台訪問時這樣說，我馬上知道自己處於危險之中，因為這些人是來暗殺總統。如果他們能暗殺我國總統，也能幹掉我，尤其我只是普通百姓，我很怕沒命。」

據報導，目前至少39人涉及摩依士命案，其中26人是哥倫比亞人，且許多是退役軍人。哥倫比亞警方昨天引述海地當局說法表示，部分哥倫比亞傭兵宣稱他們受僱去抓摩依士，然後要把人交給美國緝毒局（DEA）。

哥倫比亞警政署長瓦爾加斯（Jorge Vargas）暗示，許多哥倫比亞嫌犯可能被騙參與這場他們以為是要抓人的行動，只有少數人知道任務真正目的。

海地警方也說過，這些嫌犯身上帶的文件據稱是逮捕令。但CNN沒有證據可證明文件真實性。

另有3名已知嫌疑人是海地裔美國人，其中兩人據信受僱擔任翻譯。從他們被捕後發出的照片看來，記者塞尼查認為，當時叩應電台的神祕人就是其中一人。

摩依士 美國 警察

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