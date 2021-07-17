採訪阿富汗戰地 普立茲獎記者身亡

曾獲普立茲攝影獎的路透記者席迪圭，在阿富汗戰地採訪時不幸身亡。(路透)

曾獲普立茲攝影 獎的路透記者席迪圭（Danish Siddiqui），在阿富汗 與巴基斯坦邊界隨軍採訪阿富汗部隊與神學士戰士交火新聞時，不幸身亡。

阿富汗官員告訴路透，當時阿富汗特種部隊正試圖從神學士（Taliban）手中，奪回對重要商業關口史賓波達克（Spin Boldak）的掌控。席迪圭和一名阿富汗高層軍官，在一場據稱與神學士交火的衝突中身亡。

英國BBC報導，印度 籍的席迪圭是路透在印度的首席攝影師，身亡時正在阿富汗出差。

他最近拍攝印度舉行大規模葬禮的照片，披露印度遭到第二波疫情重擊的慘況，照片在網路上瘋傳，他也因此獲得國際讚揚與關注。

路透攝影團隊在2018年以緬甸洛興雅難民危機報導，贏得普立茲獎「特寫攝影獎」（Feature Photography），席迪圭是得獎團隊的一員。

他自2010年起擔任路透攝影記者，曾報導阿富汗與伊拉克戰事、洛興雅難民、香港抗爭行動，以及尼泊爾強震等。

席迪圭從這周稍早起，開始隨軍採訪阿富汗南部坎達哈省（Kandahar）的阿富汗特種部隊，報導阿富汗與神學士的戰事。

路透總裁佛利登伯（Michael Friedenberg）與總編輯賈樂尼（Alessandra Galloni）表示：「席迪圭是一名傑出的記者，為家庭奉獻的丈夫與父親，也是備受喜愛的同事。在這個痛苦的時刻，我們要向他的家屬致哀。」

席迪圭曾回報公司，他今天稍早在採訪時被彈片傷及手臂。當神學士從史賓波達克撤退時，他的傷勢已經得到治療，正在休息。

阿富汗指揮官說，神學士之後再次發起進攻，席迪圭當時正在與店主說話。

路透無法證實這名軍官所說的細節是否正確。在阿富汗國防部發布聲明前，這名軍官要求不具名。