採訪阿富汗戰地 普立茲獎記者身亡
曾獲普立茲攝影獎的路透記者席迪圭（Danish Siddiqui），在阿富汗與巴基斯坦邊界隨軍採訪阿富汗部隊與神學士戰士交火新聞時，不幸身亡。
阿富汗官員告訴路透，當時阿富汗特種部隊正試圖從神學士（Taliban）手中，奪回對重要商業關口史賓波達克（Spin Boldak）的掌控。席迪圭和一名阿富汗高層軍官，在一場據稱與神學士交火的衝突中身亡。
英國BBC報導，印度籍的席迪圭是路透在印度的首席攝影師，身亡時正在阿富汗出差。
他最近拍攝印度舉行大規模葬禮的照片，披露印度遭到第二波疫情重擊的慘況，照片在網路上瘋傳，他也因此獲得國際讚揚與關注。
路透攝影團隊在2018年以緬甸洛興雅難民危機報導，贏得普立茲獎「特寫攝影獎」（Feature Photography），席迪圭是得獎團隊的一員。
他自2010年起擔任路透攝影記者，曾報導阿富汗與伊拉克戰事、洛興雅難民、香港抗爭行動，以及尼泊爾強震等。
席迪圭從這周稍早起，開始隨軍採訪阿富汗南部坎達哈省（Kandahar）的阿富汗特種部隊，報導阿富汗與神學士的戰事。
路透總裁佛利登伯（Michael Friedenberg）與總編輯賈樂尼（Alessandra Galloni）表示：「席迪圭是一名傑出的記者，為家庭奉獻的丈夫與父親，也是備受喜愛的同事。在這個痛苦的時刻，我們要向他的家屬致哀。」
席迪圭曾回報公司，他今天稍早在採訪時被彈片傷及手臂。當神學士從史賓波達克撤退時，他的傷勢已經得到治療，正在休息。
阿富汗指揮官說，神學士之後再次發起進攻，席迪圭當時正在與店主說話。
路透無法證實這名軍官所說的細節是否正確。在阿富汗國防部發布聲明前，這名軍官要求不具名。
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