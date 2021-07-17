與總統理念不合 黎巴嫩候任總理辭職

黎巴嫩候任總理哈里里(右)遞交24名閣員名單後，跟總統奧恩(左)就人選問題不對盤，15日宣布辭職。（歐新社）

黎巴嫩候任總理哈里里（Saad Hariri）遞交24名閣員名單後，跟總統奧恩(Michel Aoun)就人選問題談不攏，15日宣布放棄籌組新政府並辭職，黎巴嫩國內局勢陷入更深危機。

遜尼派的哈里里去年10月起負責籌組新政府。他批評奧恩過分要求各方共享權力，倘依其言，將難以施政。獲什葉派真主黨支持、屬基督教馬龍派的奧恩，則指名單欠基督教代表，指摘哈里里拒絕修改人事任命。

辭職消息引發該國政經進一步動盪，哈里里支持者在首都貝魯特舉行示威，黎巴嫩貨幣 兌美元匯價大跌。

中央社引述法新社報導，國際捐助者仍堅持黎巴嫩必須先組成政府，才能提供資金，但政治紛爭一再阻礙這項努力，讓黎巴嫩貨幣跌至空前新低，使得進口藥品和燃料愈來愈難以負擔。

貝魯特港口去年8月發生致命大爆炸，迫使前朝內閣總辭；哈里里昨天的聲明讓政治進程回到原點，且政治局勢變化的風險顯然將再持續數月。

黎巴嫩總統奧恩現在必須呼籲國會選出一位新的候任總理，這位總理將被賦予籌組另一新內閣的重任，而新內閣也須獲得總統和政治派系同意。

哈里里請辭黎巴嫩候任總理一職，美國 表示令人失望。美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）表示：「現在組建一個致力且能夠實施優先改革的政府至關重要。」

布林肯說：「黎巴嫩政治階層過去9個月來揮霍浪費，讓經濟處於自由落體狀態，目前政府沒有以可靠方式提供基本服務。貝魯特領導人必須緊急放下黨派分歧，並組建服務人民的政府。」