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殺海地總統傭兵 五角大廈：曾受美軍事訓練

編譯中心╱綜合16日電
海地遇刺總統摩依士的國葬儀式訂於23日，圖為海地民眾在總統府外獻花悼念摩依士。(路透)
海地遇刺總統摩依士的國葬儀式訂於23日，圖為海地民眾在總統府外獻花悼念摩依士。(路透)

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡已一周，海地警方早前逮捕多名政客及前政府官員，繼續追查幕後主謀。美國五角大廈證實，部分涉案被捕的前哥倫比亞軍人，曾接受美國軍事訓練。

海地官員今天表示，遇刺總統摩依士的國葬儀式訂於23日在海地北部歷史古城海地角（Cap-Haitien）舉行。目前人在美國邁阿密住院的遺孀瑪婷（Martine Moise），料將返國參加丈夫喪禮。

中央社引述法新社報導，隨著刺殺事件愈調查深入，美國與暗殺事件的聯繫愈來愈多。五角大樓發言人霍夫曼發聲明，證實被拘留的部分哥倫比亞人，曾參加美國軍事訓練和教育計畫。聲明沒有說明涉及多少人或培訓內容，指國防部正調查此事。美國緝毒局和FBI早前亦證實，一些涉案被捕人員曾是他們的線人。

53歲的摩依士是遭一群主要由哥倫比亞傭兵組成的暗殺小隊給殺害，但許多細節依然成謎。例如暗殺團隊為何能輕易進入總統私人寓所行凶，總統護衛小組卻無人死傷。

哥倫比亞正自行調查整起攻擊案。警政署長瓦爾加斯（Jorge Vargas）表示，下殺人指令給其中兩名哥國傭兵的人，是海地前司法部官員巴迪歐（Joseph Felix Badio）。

瓦爾加斯說，這群突擊隊員最初被告知的任務是活捉總統。哥國退役軍人卡帕鐸（Duberney Capador）、李維拉（German Rivera）被找來安排傭兵入境海地事宜，據稱目的是提供維安服務。

瓦爾加斯表示，巴迪歐與兩人第一次會面時告訴他們，他還不知道逮人的可能日期，到了行動前三天，「巴迪歐就告訴卡帕鐸與里維拉，他們得殺死海地總統」。

巴迪歐曾任職於海地司法部反貪腐部門，連同反對黨參議員約瑟夫（John Joel Joseph）等人都被海地警方通緝。通緝海報上並稱兩人持有武裝且很危險。

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