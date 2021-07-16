我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

蛇類專家為耍帥「親吻毒蛇」反被咬 中毒當場喪命

編譯張君堯／綜合報導
菲律賓班詩蘭省一名聲稱對蛇的毒液「免疫」的弄蛇專家在試圖親吻眼鏡蛇時，竟意外被眼鏡蛇反擊、狠狠咬著其舌頭不放，導致這名弄蛇專家當場身亡。（取材自推特）
菲律賓班詩蘭省一名聲稱對蛇的毒液「免疫」的弄蛇專家在試圖親吻眼鏡蛇時，竟意外被眼鏡蛇反擊、狠狠咬著其舌頭不放，導致這名弄蛇專家當場身亡。（取材自推特）

菲律賓班詩蘭省（Pangasinan）一名聲稱對蛇的毒液「免疫」的弄蛇專家在試圖親吻眼鏡蛇時，竟意外被眼鏡蛇反擊、狠狠咬著其舌頭不放，導致這名弄蛇專家當場身亡。

這名弄蛇專家為62歲的阿爾瓦雷斯（Bernardo Alvarez）9日在曼加爾丹鎮（Mangaldan）抓到這條「北菲律賓眼鏡蛇（Northern Philippine Cobra），並聲稱已經馴服這條可致命的生物。

當阿爾瓦雷斯向旁觀者展示這條蛇時，他還將眼鏡蛇靠近他的嘴唇、假裝親吻它，不料這條眼鏡蛇突然向前猛撲過去，一口咬住阿爾瓦雷斯的舌頭，讓他癱倒在地、痛苦地尖叫起來。

隨後警察和醫務人員急忙趕到現場急救這位蛇類專家，但他們到達時阿爾瓦雷斯已經沒有生命反應、被現場宣布死亡，醫生透露他的身體已經因毒液而僵硬。阿爾瓦雷斯的姐姐表示「一名警察和一名醫生過來檢查，並告訴我們他沒有脈搏，所以他們試圖讓他甦醒，但他們沒有成功，因為眼鏡蛇的毒液太強了，我們不知道怎麼接受發生在他身上的事情」。

事件過後，憤怒的當地居民選擇將這條眼鏡蛇殺死。班詩蘭省衛生官員德古茲曼（Anna de Guzman）指出「蛇的毒液會導致癱瘓，這種麻痺可能會停止受害者的呼吸、影響體內氧氣的流動，最終停止心臟跳動」。

菲律賓北部眼鏡蛇被廣泛認為是世界上最致命的蛇之一，其毒液會攻擊受害者的呼吸系統，意味著被咬到一口就極有可能致命。

警察

上一則

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

延伸閱讀

中上季GDP增7.9% 成長放緩 專家：下半年維持向上趨勢

中上季GDP增7.9% 成長放緩 專家：下半年維持向上趨勢

迷路鯨寶想回家：紐西蘭全國動員「尋找虎鯨媽咪」

迷路鯨寶想回家：紐西蘭全國動員「尋找虎鯨媽咪」
專家：中央若採彰化去年「精準篩檢」模式 早就解封

專家：中央若採彰化去年「精準篩檢」模式 早就解封
全美疫情飆 專家：若成人不趕快打疫苗 慘的是小孩

全美疫情飆 專家：若成人不趕快打疫苗 慘的是小孩

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
海地總統摩依士7日在自宅遇刺身亡。（美聯社）

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

2021-07-09 03:21
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

2021-07-11 12:14
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植