45萬人連署 日本律師疾呼停辦東奧

東奧開幕進入最後倒數幾天，但仍出現不少反對聲浪。(美聯社)

日本律師聯合會前會長宇都宮健兒，先前在網路上發起停辦東奧及帕運連署活動，共獲逾45萬人響應，他今天向主辦城市東京都政府提出連署結果，呼籲要有勇氣做出停辦決斷。

東京奧運 即將於23日開幕，但東京都疫情 日趨嚴峻，昨天單日新增確診病例逾千例，高於5月第4波疫情高峰。日本政府已對東京都發布「緊急事態宣言」，期間從7月12日到8月22 日，涵蓋整個東奧舉辦期間。

日本NHK報導，宇都宮對東奧舉行期間恐將造成疫情進一步擴大表達憂慮，並質疑「舉辦的意義何在？（東奧及帕運）要在沒有明確說明的情況下舉辦」。

宇都宮5月在網路上發起停辦東奧及帕運連署，約兩個月共逾45萬人響應。宇都宮質疑，在「緊急事態宣言」下舉辦東奧對嗎？一旦東奧期間疫情進一步擴大、造成醫療崩潰，「本來可以獲救的生命將無法獲救，現在就是要有勇氣做出停辦決斷的時候」。

報導指出，東京都疫情日趨嚴峻，昨天新增逾千例，專家預估，東奧期間東京都單日新增確診病例將超過1400例；東奧結束後的8月11日更可能超過2400例。

根據東京都政府官方設置的「新型冠狀病毒防疫 對策網站」統計資料顯示，東京都至今單日新增確診病例最高紀錄，是第三波疫情的今年1月7日2520例；總計疫情爆發至今，只有第三波疫情期間有4天單日新增逾2000例。

不過，排除住在東京都外而在東京都內檢查確診的病例後，第三波高峰是1月11日的1816例，專家分析，如果東奧結束後單日新增逾2400例，將大幅超越第三波疫情高峰。

東京都知事小池百合子表示，在疫苗接種普及前，只能透過減少外出人潮及徹底採取基本防疫措施來因應，再次呼籲民眾配合防疫。