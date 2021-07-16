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神學士要求釋7000囚 換停火3個月

編譯中心╱綜合15日電

阿富汗政府談判人員納德瑞（Nader Nadery）今天表示，神學士（Taliban）開出條件，要求政府釋放7000名被囚禁的神學士分子，以換取停火3個月。

納德瑞表示：「這是很重大的要求。」神學士開出的條件還包括，把神學士領導班子從聯合國的黑名單上移除。

神學士開出停火條件的同時，官員表示，巴基斯坦防衛隊今天動用催淚瓦斯，試圖驅趕上百名想從巴基斯坦越境闖入阿富汗的民眾。

外國勢力從阿富汗撤軍後，神學士持續攻城掠地，聲稱奪下與巴基斯坦接壤的史賓波達克（Spin Boldak）邊境口岸。巴基斯坦昨天關閉此邊界關卡。

巴基斯坦這側城鎮杰曼（Chaman）的不具名安全官員表示：「有大約400名不受控的暴徒試圖強行越境，他們投擲石塊，迫使我們動用催淚瓦斯。」約1500人從昨天起聚集在邊境，等待越界。

神學士消息人士告訴法新社，阿富汗這側同樣有數百人聚集，希望進入巴基斯坦。他表示：「我們正在和巴基斯坦當局協商。商討開放邊界的正式會議預定今天稍晚舉行，希望能在一、兩天內開放。」

即使社群網路充斥神學士分子在鎮上溜達的照片，阿富汗內政部長依舊否認史賓波達克已經被神學士奪下。

阿富汗政府高層今天說，政府軍已經重新奪回史賓波達克的控制權，但遭神學士否認。

史賓波達克是與巴基斯坦接壤的阿富汗第二重要邊境口岸，也是阿富汗政府的重要收入來源。

阿富汗 邊境 社群

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