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海地總統遇刺政局混亂 太子港缺汽油引爆示威

中央社／太子港14日綜合外電報導
海地總統摩依士7日在自宅被暗殺。美聯社
海地總統摩依士7日在自宅被暗殺。美聯社

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡一週後，本已動盪的海地政治局勢陷入混亂。汽油短缺導致首都太子港今天爆發零星抗議，再添海地不穩因素，警方宣布又有兩嫌落網。

太子港將近所有加油站都關閉，少數仍營業的加油站外大排長龍。當地人指責幫派掌控供應汽油的關鍵管道以及黑市燃料賣家癱瘓太子港的汽油分配。部分抗議民眾在街頭放火燒廢輪胎。

海地警方今天宣布，他們搜索犯嫌住家，找到武器後，再逮捕兩名男子。

海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）公布涉嫌暗殺摩依士的關鍵人物身分為前海地參議員約瑟夫（John Joel Joseph），他負責提供武器和規劃會商。查爾斯表示，警方正在尋找他。

查爾斯也指出，一家叫做World Wide Capital Lending Group的公司負責籌資，「執行這起犯罪行為」。

位於美國佛羅里達州的World Wide Capital Lending Group未立即回應路透的置評要求。

哥倫比亞「星期週刊」（Semana）報導，遭拘捕的其中一名哥倫比亞人今天下午向海地當局供認稱，7名哥倫比亞犯嫌就是殺害摩依士的「殺手」，但未進一步說明。

「星期週刊」沒有提供犯嫌招供的消息來源，報導指出那名退役軍人「淚流滿面」招供。這項報導尚未獲路透證實，哥倫比亞官員也沒有立即回應置評要求。

摩依士 加油站 警察

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