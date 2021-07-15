海地總統遇刺疑雲 官邸保安主管傳已被羈押

海地民眾14日在總統府外獻花悼念遇刺身亡的摩依士總統，此事至今疑點重重，最新消息指總統官邸的的保安主管已被警察羈押。路透

海地總統摩依士 （Jovonel Moïse）7日清晨遇刺至今仍充滿疑雲，最新消息指總統官邸的的保安主管赫拉德（Dimitri Herard）已被警察 羈押。

赫拉德的同事馬汀（Carl Martin）告訴CNN，赫拉德14日在總監察長（Inspector General）的辦公室接受過偵訊，隨後被轉往首都太子港（Port-au-Prince）的一個警察局，馬汀則稱他正在協調赫拉德的辯護律師團隊。

馬汀表示，他跟赫拉德當晚有講過話。當赫拉德詢問警察，為什麼他被徹夜羈押時，對方告知決定「來自上面」。警方也收繳赫拉德的配槍與手機 ，雙方則是透過另一位警官的手機交談。CNN請海地國家警察評論此事，但沒有得到回音。

根據馬丁說法，摩依士擁有一個大型的維安衛隊，赫拉德的單位含有幾位官員，但「他是唯一一個被以那種方式羈押的人」。馬汀指出，指揮鏈「並不止於赫拉德」且「他的工作是政治性的，他有許多政敵」，並指赫拉德希望「在公正調查享有公正機會」。

警方之前指赫拉德5月底曾借道哥倫比亞首都波哥大前往厄瓜多，現正調查他在哥倫比亞期間，是否會晤任何被控涉及摩依士遇刺案的哥倫比亞國民。