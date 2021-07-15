搶救世界遺產地位 豪華郵輪8月起禁止進入威尼斯

義大利將從8月1日開始，禁止大型豪華郵輪航行威尼斯中心地區。圖為2014年一艘遊輪在威尼斯聖馬可廣場前的朱代卡運河中通過。(美聯社)

經過多年延宕，義大利 國會13日通過新措施，8月1日起禁止大型郵輪 進入威尼斯中心區，以保護當地生態系統。在傳出這項決定的幾天後，聯合國 教科文組織(UNESCO)將召開一場會議，聯合國教科文組織先前已提案要將威尼斯列入瀕危的世界遺產名單中。

綜合媒體報導，義大利總理德拉吉(Mario Draghi)在內閣會議通過這項法令後說：「這項法令代表了保護威尼斯潟湖系統的重要一步」，他並表示，將提供經費來緩解就業衝擊。

根據新法令，從8月1日起，排水量超過2.5萬噸、超過180米長、超過35米高或使用硫磺含量超過0.1%燃料的船，禁止經聖馬可池（St Mark's Basin）、聖馬可運河（St Mark's Canal）或朱代卡運河（Giudecca Canal）進入威尼斯中心地帶。

新型冠狀病毒疫情下，威尼斯一度禁止郵輪進入，但6月開始陸續有巨型郵輪重返當地，再次激發旅遊業與當地居民之間的矛盾。

豪華郵輪的旅客為威尼斯提供了巨大的經濟效益，有利當地經濟，但當地居民認為，郵輪造成的波浪和污染，會侵蝕海濱建築的脆弱地基，大量遊客亦令威尼斯超出負荷。

威尼斯在1987年被聯合國教科文組織以「非凡的建築傑作」為由，列為世界遺產，但教科文組織上個月警告，威尼斯需要一個「更為永續的觀光管理。」