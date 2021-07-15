古巴30年來最大示威已1死、百人被捕 社群媒體遭限制
據俄羅斯當地媒體「今日俄羅斯」14日消息，古巴內務部表示，一名36歲男子12日在在哈瓦那郊區的示威中，與警察發生衝突而死亡。據稱，古巴內務部證實這是抗議活動中第一起死亡事件。
古巴倡議言論自由的組織聖伊西德羅（SanIsidro ）12日公布一份名單，共有144人在數十座城鎮的示威活動後遭到逮捕或被通報失蹤。在哈瓦那一座警局探視兒子的婦女透露：「警察將他從家中押走，戴上手銬，還毆打他。他們從左鄰右舍捉走了許多人，有老有少。」
綜合媒體報導，隨著古巴爆發數十年來最大規模的反政府抗爭，全球網路監控公司NetBlocks13日指出，古巴已經限制民眾使用臉書(Facebook)、Whatsapp等社群媒體及通訊平台。
面對國內的示威浪潮，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）13日否認發生「社會動盪」，並堅稱人民依然「支持革命和他們的政府」。
另據香港01報導，現年66歲的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因打嗝問題已持續周，14日入院，將進一步檢查，調查腸阻塞問題，並判斷是否需要接受緊急手術。
博爾索納羅的兒子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）向美國有線新聞網絡（CNN）巴西頻道表示，院方以防萬一已經移除父親腹部的液體，並指即使需要做手術，當局保證不是大手術。
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