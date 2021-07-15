我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

古巴30年來最大示威已1死、百人被捕 社群媒體遭限制

編譯中心／綜合14日電
古巴爆發大規模反政府抗爭，民眾被限制使用臉書等社群媒體。圖為特種部隊車輛經過哈瓦那市。(路透)
古巴爆發大規模反政府抗爭，民眾被限制使用臉書等社群媒體。圖為特種部隊車輛經過哈瓦那市。(路透)

俄羅斯當地媒體「今日俄羅斯」14日消息，古巴內務部表示，一名36歲男子12日在在哈瓦那郊區的示威中，與警察發生衝突而死亡。據稱，古巴內務部證實這是抗議活動中第一起死亡事件。

古巴倡議言論自由的組織聖伊西德羅（SanIsidro ）12日公布一份名單，共有144人在數十座城鎮的示威活動後遭到逮捕或被通報失蹤。在哈瓦那一座警局探視兒子的婦女透露：「警察將他從家中押走，戴上手銬，還毆打他。他們從左鄰右舍捉走了許多人，有老有少。」

綜合媒體報導，隨著古巴爆發數十年來最大規模的反政府抗爭，全球網路監控公司NetBlocks13日指出，古巴已經限制民眾使用臉書(Facebook)、Whatsapp等社群媒體及通訊平台。

面對國內的示威浪潮，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）13日否認發生「社會動盪」，並堅稱人民依然「支持革命和他們的政府」。

另據香港01報導，現年66歲的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因打嗝問題已持續周，14日入院，將進一步檢查，調查腸阻塞問題，並判斷是否需要接受緊急手術。

博爾索納羅的兒子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）向美國有線新聞網絡（CNN）巴西頻道表示，院方以防萬一已經移除父親腹部的液體，並指即使需要做手術，當局保證不是大手術。

古巴爆發大規模反政府抗爭，民眾被限制使用臉書等社群媒體。圖為警察拘留抗議者。(路...
古巴爆發大規模反政府抗爭，民眾被限制使用臉書等社群媒體。圖為警察拘留抗議者。(路透)

古巴 警察 俄羅斯

上一則

東奧開幕式 日皇德仁獨自出席？雅子預料不陪同

下一則

搶救世界遺產地位 豪華郵輪8月起禁止進入威尼斯

延伸閱讀

古巴示威持續延燒 已致1死 逾百人被捕

古巴示威持續延燒 已致1死 逾百人被捕
國會暴亂案 德州1家5口全涉案 遭逮捕起訴

國會暴亂案 德州1家5口全涉案 遭逮捕起訴
梅奧卡斯向海地、古巴人民喊話：不要偷渡來美國

梅奧卡斯向海地、古巴人民喊話：不要偷渡來美國
斷網路封社群 古巴哈瓦那抓示威、軍警如林

斷網路封社群 古巴哈瓦那抓示威、軍警如林

熱門新聞

海地總統摩依士7日在自宅遇刺身亡。（美聯社）

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

2021-07-09 03:21
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
海地總統摩依士（左）今天遇刺身亡，第一夫人瑪婷（中）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。（美聯社）

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

2021-07-07 19:12
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

2021-07-11 12:14

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策