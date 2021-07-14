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巴基斯坦公交車爆炸13死 有9中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

巴基斯坦公交車爆炸13死 有9中國公民喪生

編譯中心／綜合報導
巴基斯坦北部一公共汽車突發爆炸，造成多人死亡，其中中國公民。(取材自鳳凰網)
巴基斯坦北部一公共汽車突發爆炸，造成多人死亡，其中中國公民。(取材自鳳凰網)

中國駐巴基斯坦大使館14日發布緊急安全提醒，中方企業在巴遭襲擊，目前已造成傷亡。路透引述消息人士稱，基斯坦北部一輛巴士發生爆炸，造成13人死亡，包括9名中國公民，另有28名中國公民受傷。

中國駐巴基斯坦使館緊急提醒在巴中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，加強項目人員安全，嚴密防範，非必要不外出。如遇緊急安全情況，請及時報警並與我駐巴使領館聯系。

路透報導，「在上科希斯坦（Upper Kohistan）...載著中國工程師的巴士發生了巨大的爆炸。有八人喪生」哈扎拉地區的一名高級行政官員說，這輛巴士載有30多名中國工程師，駛往上科希斯坦的達蘇大壩（Dasu dam）工地。

他說，與這些工程師同行的兩名軍事安全人員也遇難了。

報導指出，目前不清楚是路邊有爆炸裝置，還是巴士本身發生爆炸，而爆炸發生後巴士墜落山谷，搜救行動持續進行中。

達蘇水壩是「中巴經濟走廊」（CPEC）計畫的一部分，北京為拓展「一帶一路」對此計畫投入650億美元，旨在連接中國西部和南部的瓜達爾港，近來有許多中國工程師和巴基斯坦的建築工人，頻繁合作推動建造達蘇水電廠。

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