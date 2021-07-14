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原民悲歌…加拿大又見160無名塚 倖存者稱「惡魔島」

編譯中心／綜合13日電
加拿大12日在庫珀島寄宿學校舊址，發現160多個無名塚。圖為庫珀島寄宿學校1913年檔案照片。（路透）
加拿大12日在庫珀島寄宿學校舊址，發現160多個無名塚。圖為庫珀島寄宿學校1913年檔案照片。（路透）

加拿大再度發現大規模無名塚。卑詩省的佩內拉庫部落宣布，在庫珀島寄宿學校舊址發現了160多個「無標記、無文件記錄」的墓穴，是加國第4個大規模無名塚。

佩內拉庫部落12日公布消息。相關通知指出，他們在居住區域發現160多個無名塚，但沒有提供這些墓穴中是否為兒童遺骸。佩內拉庫部落已邀請其他原住民部族參與相關確認工作，以及擬於本月底或下月初，舉行紀念和遊行活動。

據加拿大媒體報導，庫珀島寄宿學校開辦於1890年至1970年，曾發生多起慘劇。加拿大原住民寄宿學校歷史和對話中心網站顯示，1896年，該校一項調查指出，264名學生中有107人死亡；1950年兩姊妹試圖逃跑時溺斃；1966年有一名學生自殺身亡。一些倖存者將這座位於島嶼上的寄宿學校稱為「惡魔島」。

加拿大12日在庫珀島寄宿學校舊址，發現160多個無名塚。圖為日前在薩克其萬省瑪麗...
加拿大12日在庫珀島寄宿學校舊址，發現160多個無名塚。圖為日前在薩克其萬省瑪麗瓦爾一所學校發現的無名塚。（路透）

加拿大此前已在3間寄宿學校舊址發現上千個無名塚，揭開加拿大過往對待原住民的黑暗歷史。加拿大聯邦成立後，逐步建立原住民兒童寄宿學校制度，試圖強制「同化」原住民。2015年加拿大真相與和解委員會公布報告顯示，從1840年代到1990年代，至少15萬名印第安人、因紐特人和梅蒂人等原住民兒童被強制送入寄宿學校。寄宿學校對原住民兒童進行殘酷虐待，至少3200名兒童被虐致死。 

原住民 加拿大 遊行

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