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阿富汗官兵舉雙手投降 遭神學士戰士當街冷血槍決

編譯周辰陽／即時報導
軍事影像與新聞網站Funkers 530日前披露匿名消息人士提供的一隻影片，聲稱是神學士成員最近冷血槍決10名已投降的政府軍特種部隊官兵畫面。CNN於13日驗證影片的真實性，紅十字會則證實共取回22名遺體。畫面翻攝：Funker530.com
軍事影像與新聞網站Funkers 530日前披露匿名消息人士提供的一隻影片，聲稱是神學士成員最近冷血槍決10名已投降的政府軍特種部隊官兵畫面。CNN於13日驗證影片的真實性，紅十字會則證實共取回22名遺體。畫面翻攝：Funker530.com

軍事影像與新聞網站Funkers 530日前披露匿名消息人士提供的一隻影片，聲稱是神學士成員最近冷血槍決10名已投降的政府軍特種部隊官兵畫面。CNN於13日驗證影片的真實性，紅十字會則證實共取回22名遺體。

根據報導，整起事件發生在6月16日，地點則是鄰近阿富汗與土庫曼邊界的法里亞布（Faryab）省小鎮道拉塔巴德（Dawlat Abad），遇害者則是阿富汗特種部隊（Ktah Khas）的官兵。

從Funkers 530網站的畫面可見，神學士成員大喊「投降，突擊隊員投降」後，十幾名男子從一棟平房魚貫走出，有人舉起雙手示意投降，也有人開始脫下身上的裝備，隨後就是一連串槍聲大作。接下來的畫面經過處理，仍能見到特種部隊官兵的遺體就這樣暴屍於大街之上。

據指慘案發生之後，一個沒有入鏡的人士指示道，「把他們的東西都拿走」及「解開他的防彈衣」，隨後可見一名戰士自一位特種部隊官兵遺體蒐羅裝備。

目擊者告訴CNN，政府軍與神學士為爭奪道拉塔巴德小鎮而爆發2小時的激烈戰鬥，彈盡援絕的特種部隊最後被神學士的戰士包圍。據指一位路人曾以普什圖語勸告，「不要對他們開槍，我求你們不要射殺他們」，接著又質問，「你們普什圖人如何殺害阿富汗人？」

神學士正在阿富汗各處攻城掠地，也努力展現他們會接受官兵投降，有時甚至還會支付回鄉路費。Funkers 530指出，神學士希望更多官兵投降，好減緩往前推進的壓力，同時也期望以一個政府機構得到外界認真對待，道拉塔巴德小鎮的殺戮事件明顯跟兩個目標背道而馳。

神學士代表告訴CNN，特種部隊官兵被槍決的影片是偽造的，也是政府鼓勵民眾不要投降的宣傳伎倆。同時聲稱他們仍扣著24名在法里亞布省被抓的特種部隊官兵，卻沒有出示證據。阿富汗國防部則反駁神學士說法，並指24人都已遇害。

阿富汗 國防部

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