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喬治亞記者遭反LGBTQ人士打死 千人上街怒吼：政府下台

編譯中心／綜合12日電
喬治亞一名電視台攝影記者在反LGBTQ遊行的示威活動中遭極右派攻擊者痛毆傷重不治，數千人11日上街示威抗議，新聞界人士聚集首都政府辦公室前悼念。（路透）
喬治亞一名電視台攝影記者在反LGBTQ遊行的示威活動中遭極右派攻擊者痛毆傷重不治，數千人11日上街示威抗議，新聞界人士聚集首都政府辦公室前悼念。（路透）

高加索地區國家喬治亞一名電視台攝影記者在反LGBTQ遊行的示威活動中遭極右派攻擊者痛毆，傷重不治，數以千計示威者11日上街集會，要求政府下台。

法新社報導，37歲的獨立電視台Pirveli攝影記者拉許卡拉瓦（Alexander Lashkarava11日凌晨被人發現陳屍在床上。

他本月5日在一場反對同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒（LGBTQ）遊行的抗議活動中，遭暴力示威者攻擊，臉部重創骨折。

當天有超過50名記者遭反LGBTQ團體攻擊受傷，原定登場的遊行活動則基於安全考量而取消。

一名在場的法新社記者報導，維權人士日前號召民眾群起抗議，不到晚間8時，就有約8000名示威者聚集在國會外。

示威群眾要求總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）下台，聲稱他和執政黨「喬治亞之夢黨」（Georgian Dream party）縱容對媒體的暴力行為。

43歲的醫師史旺尼茲（Giorgi Svanidze）表示，執政黨「造就喬治亞國內仇恨記者、維權人士和反對者的風氣」，他告訴法新社：「這個政府必須下台。」

2019年6月，約有40名記者在報導反政府示威時遭鎮暴警察所傷。

加里巴什維利公開反對同志「驕傲遊行」（Pride），稱「喬治亞社會大多數人都無法接受，因而遭反對派和維權人士強力抨擊。

遊行 LGBTQ 攝影

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