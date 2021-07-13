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南非前總統入獄 支持者縱火、洗劫釀6死 軍隊出動

編譯中心／綜合12日電
南非前總統祖馬罪7日入獄服刑，此舉引發支持者不滿出現大規模暴動。(路透)
南非前總統祖馬罪7日入獄服刑，此舉引發支持者不滿出現大規模暴動。(路透)

南非前總統祖馬（Jacob Zuma）因藐視法庭罪7日入監服刑15個月，此舉引發支持者不滿出現大規模暴動，自9日開始延燒至今已4天，暴徒四處洗劫商家與縱火，這波暴力動亂已造成6人死亡，警方大力鎮壓並已逮捕219人。軍方12日調派軍隊前往國內兩個省分，其中包括經濟中心約翰尼斯堡，以平息暴民作亂和打劫。

南非前總統祖馬因藐視法庭罪7日入獄服刑15個月。(路透)
南非前總統祖馬因藐視法庭罪7日入獄服刑15個月。(路透)

祖馬被控貪腐案，因未赴調查委員會作證，遭以藐視法庭罪判刑15個月，並於7日夜間入監服刑。祖馬的支持者對此極度不滿，9日晚開始在祖馬家鄉所在的瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）展開大規模暴動，自行架設路障封鎖交通、四處縱火、掠奪商家、洗劫大型購物中心，暴行延燒到將近600多公里外的第一大城約堡所在地豪登省（Gauteng）。

來源：FRANCE 24 English YouTube

從民眾拍攝的影片中可發現，趁火打劫者比比皆是，購物中心內的貨架上幾乎空無一物，四面街道滿目瘡痍。警方被迫發射橡皮子彈驅趕示威抗議民眾。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）引述警方指出，在上述兩個省分的暴亂中，已逮捕219人，有6人不幸喪生，包括1名保安人員。

德班工商會（Durban Chamber of Commerce and Industry）主席沃德（Nigel Ward）公開呼籲總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）派遣部隊進入瓜祖魯那他省維持治安。他在聲明稿中表示，若這種破壞性行為再持續一周，瓜祖魯那他省將無法承受所造成的經濟重創。

南非前總統祖馬因藐視法庭罪7日入監服刑15個月，引發支持者大規模暴動，圖為德班市...
南非前總統祖馬因藐視法庭罪7日入監服刑15個月，引發支持者大規模暴動，圖為德班市11日晚間街頭一片混亂。（Getty Images）

南非軍方12日透過聲明表示：「南非國家防衛部隊已根據（當局提出的）協助請求，展開調兵預備程序。」

聲明還說，軍方將「協助部署在豪登省（Gauteng）和瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）的執法機構，以平息近幾天兩省陷入的騷亂」。約翰尼斯堡就位在豪登省。

祖馬的支持者在南非皮斯維爾市，拿燃燒的輪胎擋住高速公路。(路透)
祖馬的支持者在南非皮斯維爾市，拿燃燒的輪胎擋住高速公路。(路透)

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