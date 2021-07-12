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古巴斷網路、封社群 哈瓦那抓示威者 警鎮壓

編譯林育正／綜合12日電
古巴當局12日執行斷網措施，使示威民眾無法傳達訊息。圖為持手機的古巴民眾11日上行示威，抗議民不聊生。(美聯社)
古巴當局12日執行斷網措施，使示威民眾無法傳達訊息。圖為持手機的古巴民眾11日上行示威，抗議民不聊生。(美聯社)

古巴為阻止因經濟危機爆發的反政府示威抗議，以及防止境外煽動和訊息外洩，斷然切斷臉書等社群媒體和通訊軟體；而在首都哈瓦那(Havana)街上，也出動警察鎮壓場面，逮捕多名示威群眾。

這次的示威並沒有主要發起人，因此不論是反政府或挺政府的群眾，都藉由最多人使用的臉書或推特互相聯繫集結，也透過社群媒體直播，因此古巴政府索性斷網。

佛羅里達國際大學古巴研究所副主任亞寇斯(Sebastian Arcos)說：「現在這場數十年來最大規模的示威抗議，絕對與古巴網路和智慧型手機的普及有關。」

繼周日的斷網後，古巴政府於12日也封鎖臉書和Instagram，以及WhatsApp和 Telegram兩個通訊軟體。倫敦網路監測公司 Netblocks執行長透克(Alp Toker)說：「這是政府針對由社群媒體引起的示威的反制手段。」

古巴首都哈那的民眾11日抗議走上街頭，高喊「獨裁者下台」。(Getty Imag...
古巴首都哈那的民眾11日抗議走上街頭，高喊「獨裁者下台」。(Getty Images)

透克指出雖然推特尚未被封鎖，但只要政府願意便隨時能切斷；他也表示，封鎖社群媒體能阻斷外部聲浪，等於使亟欲發聲的國民禁聲。

但其實這已不是古巴政府第一次斷網，古巴至2008年手機網路才普及，自從2019年群眾靠著社群媒體固定發起小規模示威抗議，因此政府不是斷網，壓迫內部和境外聲音。

限制網路使用早已成為世界各地政權打壓異議的一貫手法，並且與政府放出的假消息和思想鼓吹相輔相成；中國與北韓等極權政府，就對一般民眾的網路使用嚴加控管；也有部分地區，雖然平時擁有上網的自由，但碰上選舉或大規模示威，便將社群媒體切斷。

12日古巴也出動大規模警力於哈瓦那巡邏，而政府鎮壓示威的決心強烈，已有數十名示威群眾遭到逮補。示威群眾導致哈瓦那交通嚴重阻塞達數小時，甚至丟擲石塊，直到警方上前驅散。

在格勒安諾大道(Galeano Avenue)附近，聚集了數千位抗議群眾，更有人在群眾經過時站在陽台上鼓掌，也有人直接加入抗議行列。

不過，示威越演越烈，甚至有部分群眾拔起路上的鵝卵石丟向警察，也因此遭到逮補；在現場的美聯社記者估算，至少有20人被押上警車或被便衣警察逮補。

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